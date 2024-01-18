السفير الإماراتي حضر فعاليات المنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
حضر سفير الامارات لدى الكويت د.مطر حامد النيادي فعاليات المنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة «حلول إعادة التدوير والطاقة ـ المياه والمدن الذكية» في دورته الثانية والمعرض المصاحب له والذي افتتح بحضور الشيخ د.عبدالله المشعل وكيل وزارة الدفاع ومها العسعوسي وكيلة وزاره الكهرباء.
وشارك السفير د.النيادي ضمن فعاليات المنتدى في جلسة نقاشية تحدث فيها عن الاستدامة وإعادة التدوير في دولة الإمارات مركزا على قصة نجاح مجموعة شركات بيئة.
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