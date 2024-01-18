Friday, 19 January 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير الإماراتي حضر فعاليات المنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
حضر سفير الامارات لدى الكويت د.مطر حامد النيادي فعاليات المنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة «حلول إعادة التدوير والطاقة ـ المياه والمدن الذكية» في دورته الثانية والمعرض المصاحب له والذي افتتح بحضور الشيخ د.عبدالله المشعل وكيل وزارة الدفاع ومها العسعوسي وكيلة وزاره الكهرباء.
وشارك السفير د.النيادي ضمن فعاليات المنتدى في جلسة نقاشية تحدث فيها عن الاستدامة وإعادة التدوير في دولة الإمارات مركزا على قصة نجاح مجموعة شركات بيئة.

MENAFN18012024000130011022ID1107741175

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث