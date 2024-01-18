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الغذاء والتغذية إغلاق منشأتين وإتلاف أسماك وتحرير 27 مخالفة في الجهراء والأحمدي

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
قام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية في منطقة الجهراء بجولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 21 مخالفة وإغلاق منشأتين غذائيتين، كما قام المفتشون بمنطقة الأحمدي بجولة بالتعاون مع عدة جهات حكومية أسفرت عن تحرير 6 مخالفات متنوعة، وإتلاف أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 312 كيلو غراما. من جانب آخر، نظم قطاع الشؤون المالية والإدارية والتطوير الإداري، ممثلا بإدارة التطوير الإداري والتدريب، برنامجا تدريبيا بعنوان «طرق سحب العينات الغذائية وإرسالها للمختبر وفحصها»، حيث يأتي البرنامج ضمن‏ الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2023-2024، ‏والذي استهدف تعزيز قدرات المفتشين والتقنيين بالطرق الأساسية لسحب وفحص العينات الغذائية لـ 16 موظفا من مختلف الإدارات والقطاعات الفنية بالهيئة.

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