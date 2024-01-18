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التجارة أغلقت مخزنا قام بتغيير بلد منشأ خضراوات ورفع أسعارها و3 مطاعم لبيعها لحوما منتهية الصلاحية

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن ادارة الرقابة التجارية في الوزارة اغلقت مخزنا تابعا لشركة متخصصة في بيع الخضراوات والفاكهة لقيامها بتغيير بلد منشأ خضراوات وفاكهة من منتجات أقل إقبالا على شرائها في السوق المحلي الى منتجات تشهد اقبالا كبيرا على شرائها من قبل المستهلكين بهدف رفع أسعارها بشكل مصطنع مما يخالف القانون.
من جهة أخرى، اغلقت ادارة الرقابة في الوزارة 3 مطاعم في منطقة السالمية لقيامها بالغش التجاري عبر بيعها لحوما ودجاجا ومواد غذائية منتهية الصلاحية ووضع استيكرات جديدة تحمل تواريخ صلاحية غير حقيقية من خلال تمديد تواريخها ويتم استخدامها في تحضير الوجبات التي يتم بيعها للمستهلكين.
من جانب آخر، تمكنت ادارة الرقابة من ضبط محل ومخزن في منطقة الفحيحيل يقوم بعرض وبيع سلع مقلدة من قطع غيار السيارات لماركات مختلفة.
كما تمكنت ادارة الرقابة من ضبط مخزن في منطقة الشويخ يقوم باحتكار سلع غذائية بقصد بيعها خلال شهر رمضان المبارك وكان مسؤولو المخزن يمتنعون عن بيع تلك المنتجات من السلع الغذائية وعندما توجه فريق المفتشين الى المخزن تم ضبط اكثر من نصف طن تقريبا مواد غذائية.

MENAFN18012024000130011022ID1107741173

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