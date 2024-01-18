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الأوقاف نظمت محاضرات توعوية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية ومركز الصحة النفسية

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
نظّمت إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية محاضرة بعنوان «موعظة عظيمة في سورة قصيرة» لنزلاء السجن الإرشاد والتأهيل «رجال» قدمها الشيخ محمد التركيت.
وأكد التركيت خلال المحاضرة على أهمية ما ورد من مواعظ في قصار سور القرآن وفيها ما يحث على التمسك بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله ما يكفي لمن أراد أن يلتزم.
كما أقامت الإدارة بالتعاون مع المؤسسات الإصلاحية محاضرة توعوية بعنوان «الأعداء الثلاثة» قدمها الشيخ إبراهيم الكندري لنزلاء السجن العمومي «رجال» مشيرا الى أن أعداء الإنسان الثلاثة هم: الهوى والنفس والشيطان.
يذكر أن هذه المحاضرات تأتي حرصا من الإدارة على القيام بالدور المنوط بها ضمن برامجها التأهيلية والإيمانية لإعادة تأهيل وتهيئة نزلاء السجون ونزلاء المؤسسات الإصلاحية لتحقيق الأهداف المطلوبة مع هذه الفئات وإعادة اندماجهم بالمجتمع.
من جهة أخرى، وضمن إطار الشراكة المؤسسية مع وزارة الصحة أقامت إدارة التأهيل والتقويم نشاطا بعنوان «النظافة الشخصية» لنزيلات مركز الصحة النفسية قدمتها جنان العنزي والتي أشارت فيها إلى أهمية النظافة الشخصية وما لها من أثر على النفس والسلوك وتخفيف الضغوط النفسية وتعزيز الثقة بالنفس.

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