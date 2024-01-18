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رئيس الوزراء إصلاح اختلالات الاقتصاد

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
- رشيد الفعم - فرحان الشمري
أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي بعد لقائه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: الحكومة حريصة كل الحرص على مد يد التعاون مع مجلس الأمة، ترسيخا للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البناء بين السلطتين. وأشار سموه إلى ضرورة التعاون البناء والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية. وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة. هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح الذي دعا إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي، مؤكدا سموه أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية، لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسية توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية.
وأضاف سموه: هذا يتطلب تحمل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وما تقتضيه الأمور من مراجعة جميع التشريعات والسياسات والخطط، وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي، لتكون اكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة المقبلة.

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