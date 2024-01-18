رئيس الوزراء المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي عبر احترام القانون وتطبيقه على الجميع



محاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمساءلة للجميع والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية

إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الإستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي

تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة

تطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبراً دولياً ومحطة رئيسية توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية ومراجعة كل التشريعات وآليات اتخاذ القرارات

فهد اليوسف: الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات ما يحمله العهد الجديد من مشروع إصلاحي لنهج وأسلوب جديد لدفع مسيرة العمل الوطني إلى آفاق أرحب من الاستقرار والرفعة والازدهار



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في قصر السيف بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة رقم 1 لسنة 2024 وأداء اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع، صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد أداء سموه اليمين الدستورية بتاريخ 20 ديسمبر 2023 أمام مجلس الأمة والتي عبر فيها سموه عن بالغ الحزن والأسى على فراق المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، مستذكرا بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن لشعبه الكريم من إنجازات متميزة، مؤكدا سموه، حفظه الله ورعاه، حرصه على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة وحمل لواء احترام القانون وتطبيقه ومحاربة كل صور الفساد وأشكاله وعلى استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والحفاظ على التزامات دولة الكويت الخليجية والإقليمية والدولية والاستحقاقات الوطنية التي ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن.

كما استعرض مجلس الوزراء ما جاء في هذا النطق السامي من توجيهات بضرورة مراجعة الواقع الحالي من جميع جوانبه الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية الأمير الراحل، طيب الله ثراه، وضرورة تبادل الرأي والمشورة والنصيحة والسعي لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية، حفاظا على الهوية الكويتية وتعزيزا للمواطنة الحقة للكويتيين، مؤكدا أنه انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم فإنه يتوجب على القيادة السياسية أن تكون قريبة من الجميع وتتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدا أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعيــــة والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.

من جهته، أكد مجلس الوزراء على التزامه الكامل بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد واتخاذه كل الخطوات الكفيلة بتنفيذها والعمل لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الكلمة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال لقائه بأعضاء الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمس الاول في قصر بيان، والتي أكد فيها سموه أن الحكومة أمام مرحلة جديدة من مراحل الإخلاص والعطاء يتطلع فيها أبناء الوطن إلى غد أفضل ومستقبل مشرق ومرحلة عنوانها «الإصلاح والتطوير»، ركائزها «العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة»، إطارها «الواجبات والحقوق الوطنية»، داعيا سموه، حفظه الله ورعاه، أبناء الوطن إلى العمل لإعادة حركة التنمية دورانها دون هدر للجهود وإضاعة للوقت لتحقيق إنجازات واقعية ملموسة تحقق آمال وطموحات المواطنين وتضع مصلحة الوطن في المقام الأول وفوق كل اعتبار.

كما استعرض مجلس الوزراء ما جاء في الكلمة السامية والتي طالب فيها الحكومة تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل محددة الأهداف ملتزمة ببرنامج زمني، مستعينين بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة، داعيا سموه، حفظه الله ورعاه، الحكومة إلى اتباع سياسية الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية وتفعيل الأدوات الإعلامية لتذليل العقبات التي يواجهها المواطنون وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وصولا للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها، مشددا على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذيــــــة والتشريعية لإقرار القوانين التي تسهم في نهضة الوطن وتحقق مصالح أبنائه.

وضمن هذا الإطار، استعرض مجلس الوزراء كلمة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، التي ألقاها أمام صاحب السمو بعد أداء قسم الحكومة الجديدة أمس الأول والتي رفع خلالها أسمى آيات الاعتزاز والعرفان إلى المقام السامي على تفضله بهذه الثقة الغالية وإصدار الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الكويت تستقبل عهدا جديدا مشرقا كان صاحب السمو الأمير حريص على إرساء دعائمه وتصحيح مساره، معاهدا الله وصاحب السمو على الإخلاص في العمل والتفاني بالعطاء والتضامن الوثيق بين أعضاء الحكومة وفاء بالقسم، مؤكدا سمو رئيس مجلس الوزراء أنه بناء على التوجيهات السامية فإن الحكومة لن تدخر وسعا في تكريس النهج الجديد قوامه محاربة الفساد وحماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة للبلاد وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية وفق منهج عصري لدفع عجلة البناء والتنمية والأداء المسؤول والتقييم والمحاسبة الجادة.

من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء في اجتماعه إلى كلمة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تقدم فيها بجزيل الشكر والتقدير لأخته واخوانه الوزراء على تحمل أمانة المسؤولية الوطنية وأعباء العمل الحكومي برا بالقسم ووصولا لنيل ثقة المقام السامي وثقة أهل الكويت الأوفياء، مؤكدا أن الكويت تستقبل عهدا جديدا ومرحلة استثنائية بالغة الدقة في مسيرة العمل الوطني وما تنطوي عليه من تحديات واستحقاقات وتطلعات وظروف إقليمية وعالمية يعلم الجميع مدى دقتها وتتطلب فكرا جديدا ومنهجا عصريا في إدارة الدولة، مستلهمين أسسه من الالتزام بالدستور، ومسترشدين بالتوجيهات السامية ضمن خطاب النطق السامي بهدف تحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى ما جاء في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء والذي دعا فيها إلى ضرورة الحزم في المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي عبر احترام القانون وتطبيقه على الجميع على أسس من العدالة والشفافية والحوكمة والسير بخطى ثابتة لمحاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمساءلة للجميع والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية ومراجعة التشريعات لتعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة البناء والتنمية وتعزيز مكانة الكويت إقليميا ودوليا وإعداد برنامج عمل حكومي مبني على «رؤية الكويت 2035» وأساسه حماية الأسرة الكويتية باعتبارها الركيزة الرئيسية للمجتمع، داعيا سموه إلى ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي، مؤكدا أن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وتركز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقميـــة والمعرفية وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبرا دوليا ومحطة رئيسية توفر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية، وهذا يتطلب تحمل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة وما تقتضيه الأمور من مراجعة كل التشريعات والسياسات والخطط وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي لتكون أكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة القادمة.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، في كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء تعقيبا على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء، أن الوزراء يدركون جميعا ثقل الأمانة وحجم التحديات وجسامة المسؤولية الموكلة إليهم تجاه الوطن والقيادة السياسية، مشيرا إلى ما يحمله العهد الجديد من مشروع إصلاحي لنهج وأسلوب جديد لدفع مسيرة العمل الوطني إلى آفاق أرحب من الاستقرار والرفعة والازدهار، داعيا إلى ضرورة فهم مقتضيات واستحقاقات المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد وتحقيق التضامن الحكومي وبذل الجهد والعمل الدؤوب المخلص، وذلك بالالتزام بأحكام الدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات، مسترشدين بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، في كلمته، أن الحكومة ستعمل على تحقيق طموحات المواطنين وتحسين الخدمات العامة في البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف المجالات، معتبرا ذلك أنها استحقاقات تتعاظم فيها المسؤوليات وتتضاعف فيها الجهود والعزم على العمل الجاد والأداء المسؤول لتكريس مبدأ العدالة ومحاربة أوجه الفساد والالتزام بالمحاسبة والرقابة وصولا إلى الحوكمة الرشيدة تنفيذا للتوجيهات السامية.