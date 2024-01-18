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وزير الخارجية تلقى اتصالات من نظرائه في الإمارات والبحرين والعراق والأردن للتهنئة بتعيينه في منصبه

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة فؤاد حسين قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
وتلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الكويتية ـ الأردنية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف الزياني قدم له التهنئة خلاله بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت.
وأعرب الزياني خلال الاتصال عن أطيب تمنياته لليحيا بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الكويتية - البحرينية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية (الكويتية - الإماراتية) ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وكان وزير الخارجية عبدالله اليحيا قد أكد في تصريح صحافي أدلى به بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أنه سيعمل جاهدا على تعزيز الدور الريادي لدولة الكويت إقليميا ودوليا. وأوضح الوزير اليحيا أن «مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين وسنسير على نفس المدرسة الديبلوماسية للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد»، طيب الله ثراه.

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