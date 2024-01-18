Friday, 19 January 2024 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير عام كونا بحثت مع سفيري البيرو وتركيا تعزيز التعاون الإعلامي

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع كل من سفيري البيرو وتركيا لدى البلاد سبل تعزيز التعاون الإعلامي بما يسهم في توطيد العلاقات بين الكويت وكل من البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال د.السالم في مكتبها سفير جمهورية البيرو لدى البلاد كارلوس منديولا وسفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز - كل على حدة - حيث تم خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية، لاسيما ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت د.السالم حرص «كونا» على تعزيز التعاون الإعلامي مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء به بما يسهم في أداء الوكالة لرسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.
من جانبه، أشاد السفير منديولا بالثقافة الكويتية، مؤكدا أهمية تعريف الشعبين الصديقين بثقافة كل منهما للآخر باعتبار الثقافة جسرا للتعارف والتواصل بين الشعوب.
من جهتها، قالت السفيرة التركية سونمز إن 2024 يصادف ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية الكويتية - التركية، لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في تطور دائم في كل المجالات والحرص على التواصل وتعزيز التعاون الإعلامي بين بلادها والكويت واستعرضت في هذا الشأن التجربة الإعلامية التركية.

MENAFN18012024000130011022ID1107741168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث