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محافظ الأحمدي هنأ رئيس الوزراء ليسدد الله خطاكم لخدمة كويتنا الغالية

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الخالد في برقية تهنئة إلى سموه: يطيب لي أن أتقدم إليكم بأصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات بالثقة التي أوليتموها من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعيا المولي سبحانه أن يعين سمو الشيخ د.محمد الصباح على حمل الأمانة والمسؤولية باقتداره المعهود، في واحدة من أهم وأدق المراحل محليا وإقليميا وعالميا، وأن يوفقه جل وعلا ويسدد خطاه لخدمة كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء، وأن يبقيه الله تعالى خير عضد وسند لصاحب السمو.
كما هنأ الخالد أعضاء الحكومة من الوزراء الجدد بثقة صاحب السمو وتجديد ثقة سموه بالوزراء المستمرين، معربا عن أصدق الأمنيات بالتوفيق والنجاح في حمل الرسالة السامية، في واحدة من أهم وأدق المراحل محليا وإقليميا وعالميا، سائلا المولى سبحانه أن يسدد خطانا جميعا، كل في موقعه، لخدمة وطننا الحبيب، وتحقيق المزيد من تقدمه ورفعته، في ظل رعاية صاحب السمو الأمير.

MENAFN18012024000130011022ID1107741167

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