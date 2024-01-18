محافظ الأحمدي هنأ رئيس الوزراء ليسدد الله خطاكم لخدمة كويتنا الغالية

(MENAFN
- Al-Anbaa) هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الخالد في برقية تهنئة إلى سموه: يطيب لي أن أتقدم إليكم بأصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات بالثقة التي أوليتموها من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، داعيا المولي سبحانه أن يعين سمو الشيخ د.محمد الصباح على حمل الأمانة والمسؤولية باقتداره المعهود، في واحدة من أهم وأدق المراحل محليا وإقليميا وعالميا، وأن يوفقه جل وعلا ويسدد خطاه لخدمة كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء، وأن يبقيه الله تعالى خير عضد وسند لصاحب السمو.
كما هنأ الخالد أعضاء الحكومة من الوزراء الجدد بثقة صاحب السمو وتجديد ثقة سموه بالوزراء المستمرين، معربا عن أصدق الأمنيات بالتوفيق والنجاح في حمل الرسالة السامية، في واحدة من أهم وأدق المراحل محليا وإقليميا وعالميا، سائلا المولى سبحانه أن يسدد خطانا جميعا، كل في موقعه، لخدمة وطننا الحبيب، وتحقيق المزيد من تقدمه ورفعته، في ظل رعاية صاحب السمو الأمير.
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