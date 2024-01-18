وكيل الدفاع تكريس مفهوم إعادة التدوير وتوسيع استخدامه في مختلف قطاعات الوزارة

هندسة المنشآت العسكرية قدمت العديد من المبادرات الرائدة بمجال الحفاظ على البيئة

بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل شاركت وزارة الدفاع ممثلة بهندسة المنشآت العسكرية في المنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة بنسخته الثانية، الذي انطلق أول من أمس بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة ودول مجلس التعاون، سعيا منها الى تحقيق رؤية جديدة وإيجاد مصادر بديلة للطاقة لتكون صديقة للبيئة.

وأكد الشيخ د.عبدالله المشعل أن مشاركة وزارة الدفاع بشقيها العسكري والمدني في هذا الملتقى تأتي لتسليط الضوء على جهود قطاع هندسة المنشآت العسكرية في نشاطات إعادة التدوير والمحافظة على البيئة، والمبادرات والأنشطة التي يقدمها هذا القطاع بهدف تكريس مفهوم إعادة تدوير النفايات لتكون صديقة للبيئة عبر المشاريع الخضراء والطاقة النظيفة، وتوسيع دائرة استخدامه داخل الوزارة للحفاظ على البيئة وتحقيق رؤية كويت جديدة.

ويشتمل المنتدى على إيجاد البدائل الذكية لمياه الشرب الآمنة والري وتعزيز جودة المعلومات المتعلقة بأمن الطاقة من خلال دعم مراكز الفكر وتحفيز القرارات المتعلقة برؤية مجلس التعاون الخليجي بلدان ومشروع رؤية الشرق الأوسط الأخضر ودوره في تحقيق التنمية ومعالجة أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وتضمن المنتدى عدة ورش عمل تتناول التطور في هذا المجال وتناقش تحديات الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة وأمن الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي والمشاريع الكهربائية الذكية وأهميتها في مواكبة متطلبات أهداف التنمية المستدامة وسبل تحقيق الأمن المائي الإقليمي.