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الصندوق الكويتي للتنمية شارك في المنتدى الخليجي لإدارة المشاريع المستدامة

1/18/2024 11:32:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة تحت شعار «حلول إعادة التدوير والطاقة والمياه والمدن الذكية» والذي نظمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في فندق راديسون بلو الكويت ـ مركز مؤتمرات الهاشمي.
واستعرض الصندوق من خلال جناحه الخاص في المعرض المصاحب للمنتدى إصداراته الإعلامية التي تبرز مساهماته التنموية في مجال البيئة والمحافظة عليها.
وأشار المستشار الهندسي في الصندوق الكويتي للتنمية نواف الدبوس إلى أن مشاركة الصندوق في هذا الحدث تأتي ضمن مواصلة جهوده الفعالة في دعم المبادرات البيئية والطاقة المتجددة على المستويين المحلي والإقليمي في ظل وجود توجه عالمي ورغبة ملحه في حل مشكلات تغير المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق موّل العديد من المشاريع التنموية المبنية على رؤية تحد من ازدياد انبعاث الغازات الدفيئة، وتكوين نظام اقتصادي منخفض الكربون في العديد من الدول، من أبرزها إنشاء محطات توليد كهرومائية في جمهورية كوبا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية نيبال الفيدرالية الديموقراطية، بالإضافة إلى مشروع طاقة الرياح في المملكة الأردنية الهاشمية وتوفير المياه الصحية في دولة فلسطين والعديد من المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

MENAFN18012024000130011022ID1107741164

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