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البحر الصندوق الكويتي للتنمية حريص على مواكبة الاهتمام العالمي بتغير المناخ والحد من تداعياته

1/18/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) زار أمس وفد الصندوق الكويتي للتنمية برئاسة مدير عام الصندوق بالوكالة وليد شملان البحر سفينة الأبحاث الكويتية المتعددة الأغراض «المستكشف» التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والمخصصة لدراسة علوم البحار ومشاريع البحث العلمي الراسية في ميناء الشويخ البحري.
وأعرب البحر عن سعادته بهذا الإنجاز المشرف الذي يساعد بدوره على تحسين نوعية الحياة والمحافظة على سلامة البيئة البحرية واستدامتها، لافتا إلى حرص الصندوق على مواكبة الاهتمام العالمي بظاهرة تغير المناخ وضرورة الحد من تداعياتها، مؤكدا التزام الكويت بالمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ والحد من آثاره السلبية على البيئة والمجتمعات.
واطلع الوفد خلال الزيارة على أحدث التقنيات المستخدمة والإمكانات العلمية الفائقة لسفينة المستكشف لما لها من مخرجات تنموية اقتصادية وبيئية، حيث قدم باحث المعهد والقائمون على السفينة خلفية عامة عن المشروع ومراحل إنشائه والتكنولوجيا المستخدمة فيه.
وقال د.تركي السعيد إن السفينة تعد من أكبر سفن الأبحاث وأحدثها في التجهيز التكنولوجي على مستوى منطقة الخليج العربي، وكذلك استخداماتها في إجراء مسوحات بحرية وجمع عينات على نطاق جغرافي واسع يشمل كل المناطق البحرية في الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب.
بدوره، ذكر الكابتن وليد الزكري أن السفينة تستخدم في إجراء دراسات ومسوحات بحرية للحفاظ على البيئة البحرية وإثراء المخزون السمكي في المياه الإقليمية وجميع مياه الخليج العربي.
من جهته، أشار مدير معهد الأبحاث العلمية د.مشعان العتيبي إلى أن السفينة تهدف الى إجراء الأبحاث والمحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية واستدامة مواردها، مما يتوافق مع الخطة الإنمائية لدولة الكويت 2023 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما أبدى الوفد إعجابهم بالمستكشف وإمكاناتها وقدراتها البحثية، وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك من خلال مشاريع بحثية يشارك فيها باحثون من المعهد.
يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وقعا مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات تقديم المعونة الفنية والخدمات الاستشارية والدراسات البحثية للدول النامية لتنفيذ مشاريعها الإنمائية، مما يؤكد سعي الصندوق إلى إيجاد فرص للتعاون مع شريك وطني يساهم معه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف التي تشمل مجالات المحافظة على البيئة.

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