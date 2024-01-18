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عطاء تدعو المحسنين للمشاركة في مشروع بناء المساجد

1/18/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير عام جمعية عطاء الخيرية المحامي عمر الشقراء إن مشروع بناء وعمارة المساجد واحد من المشاريع الرائدة التي تنفذها الجمعية في شتى دول العالم. وأوضح الشقراء أن بناء المسجد يتم عبر سلسلة مميزة من الإجراءات التي تتبعها جمعية عطاء لضمان جودة العمل، حيث نختار المناطق الفقيرة والتي تكتظ بعدد السكان ونحرص على التأكد من الأوراق التي تثبت ملكية أرض المسجد للأوقاف ونقوم بمتابعة وتوثيق البناء خطوة بخطوة. وتابع: تتفاوت قيمة المسجد حسب طبيعة الدول المستفيدة ومساحة المسجد، ونقيم في المسجد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم ودروسا للفقه والعبادة وتنمية الوازع الديني والثقافة الإسلامية، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة»، داعيا أهل الخير والتجار والمحسنين والأبناء إلى المشاركة في بناء المساجد، وحثهم على عدم تأخير هذا العمل المبارك.

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