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الهلال الأحمر إنشاء مركز صحي في البصرة

1/18/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتية برئاسة نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي مع رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقي ياسين أحمد أمس عددا من الموضوعات على رأسها إنشاء مركز صحي في مدينة البصرة جنوبي العراق.
وقال الحساوي في تصريح لـ«كونا» إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو الاتفاق مع الجانب العراقي على إنشاء وتجهيز مركز صحي جديد في محافظة البصرة في إطار المشاريع الإنسانية التي تتبناها الجمعية لدعم الشعب العراقي، مضيفا ان الجمعية ستمول إنشاء المركز بجزء من المبلغ الذي تبرعت به لدعم العراق في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018.
وبين الحساوي أن الزيارة ستشمل كذلك بحث عدد من الملفات الثنائية المشتركة والمشاريع الانسانية وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين الجمعيتين.
بدوره، أثنى رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقي على الدعم الإنساني الذي تقدمه جمعية الهلال الاحمر للشعب العراقي على مدار سنوات، مشيرا إلى أن المركز الصحي مدار المباحثات سيشيد بالتعاون بين الجمعيتين وبتمويل مشترك على أرض تابعة للهلال الاحمر العراقي في منطقة أم البروم وسط البصرة. وقال أحمد إن زيارة الوفد الكويتي ستتضمن كذلك إجراء مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون بين الطرفين وإجراء جولات ميدانية لعدد من المستشفيات التابعة للهلال الاحمر العراقي ولعدد من العيادات المتنقلة التي سبق أن تبرعت بها جمعية الهلال الاحمر الكويتي للعراق.
ونظمت جمعية الهلال الاحمر على مدار سنوات العديد من حملات التبرع الإنسانية لدعم الشعب العراقي، كما أهدت عيادات طبية متنقلة ومعدات وسيارات إسعاف وأجهزة طبية.

MENAFN18012024000130011022ID1107741161

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