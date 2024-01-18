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الكهرباء نظمت ندوة توعوية لموظفي النقل العام حول ترشيد استهلاك الطاقة

1/18/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ممثلة في لجنة إعداد إستراتيجيات ترشيد استهلاك الكهرباء الماء والفرق المنبثقة عنها، في ورشة عمل توعوية عن ترشيد الاستهلاك والكهرباء نظمتها شركة النقل العام الكويتية في مقر الشركة لتوعية الموظفين بكيفية توفير استهلاك الكهرباء والماء.
واستهلت الندوة نائب رئيس اللجنة مدير إدارة مشاريع المنشآت المائية ومدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن بالتكليف م.مها الهاجري، معربة عن جزيل شكرها للتعاون المشترك بين شركة النقل العام والوزارة للارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي تجاه الترشيد.
وتم تقديم عرض مرئي من قبل رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد م.خديجة مشاري وعضو فريق الدراسات الفنية للترشيد م.ألطاف سفر وتضمن العرض شرحا مفصلا عن أسس المحافظة على الكهرباء والماء ابتداء من طرق بناء المنزل واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة، وأيضا الحديث عن مدونة حفظ الطاقة التابعة للوزارة وشرح برنامج حافز للترشيد لموظفي شركة النقل العام، وذلك لتشجيعهم على الاشتراك في البرنامج والاستفادة من الامتيازات المقدمة.

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