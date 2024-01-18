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العدل إيقاف العمل بالنظم المتكاملة للتحديث حتى نهاية يوم السبت

1/18/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة العدل عــن وقف العمل بالنظم المــتكاملة للتحديث ابتداء من الساعة 2 ظهر أمس الخمــيس حتى السبت.
وقالت الوزارة: نظرا لأعمال التطوير وتحديث البيئة التحتية لمنظومة الأنظمة المتكاملة، نود إفادتكم بأن خدمات الديوان على النظم المتكاملة وتطبيق «سهل» والموقع الإلكتروني ستتوقف اعتبارا من الساعة الثانية ظهر الخميس حتى نهاية يوم السبت 20 يناير، لذا وجب التنويه لمراعاة أي تأثيرات تنجم عن ذلك. ‎

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