العدل إيقاف العمل بالنظم المتكاملة للتحديث حتى نهاية يوم السبت

أعلنت وزارة العدل عــن وقف العمل بالنظم المــتكاملة للتحديث ابتداء من الساعة 2 ظهر أمس الخمــيس حتى السبت.

وقالت الوزارة: نظرا لأعمال التطوير وتحديث البيئة التحتية لمنظومة الأنظمة المتكاملة، نود إفادتكم بأن خدمات الديوان على النظم المتكاملة وتطبيق «سهل» والموقع الإلكتروني ستتوقف اعتبارا من الساعة الثانية ظهر الخميس حتى نهاية يوم السبت 20 يناير، لذا وجب التنويه لمراعاة أي تأثيرات تنجم عن ذلك. ‎

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