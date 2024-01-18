العدل إيقاف العمل بالنظم المتكاملة للتحديث حتى نهاية يوم السبت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أعلنت وزارة العدل عــن وقف العمل بالنظم المــتكاملة للتحديث ابتداء من الساعة 2 ظهر أمس الخمــيس حتى السبت.
وقالت الوزارة: نظرا لأعمال التطوير وتحديث البيئة التحتية لمنظومة الأنظمة المتكاملة، نود إفادتكم بأن خدمات الديوان على النظم المتكاملة وتطبيق «سهل» والموقع الإلكتروني ستتوقف اعتبارا من الساعة الثانية ظهر الخميس حتى نهاية يوم السبت 20 يناير، لذا وجب التنويه لمراعاة أي تأثيرات تنجم عن ذلك.
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