ملك البحرين وولي عهده يتلقيان برقيتي شكر من الأمين العام لاتحاد الصحفيين الخليجيين

الشايجي: الملك حمد بن عيسى أرسى قوانين وتشريعات كان لها الدور الكبير فيما يشهده الإعلام والصحافة في البحرين من نهوض غير مسبوق



تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين برقية شكر من الأمين العام لاتحاد الصحفيين الخليجيين عيسى الشايجي، رفع فيها باسم اتحاد الصحفيين الخليجيين إلى المقام الكريم للملك خالص الشكر والتقدير والامتنان على ما تفضل به من دعم ومساندة كبيرة لتأسيس الاتحاد، الذي يشكل تجمعا صحفيا خليجيا سيسهم بإذن الله تعالى، وبفضل توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة الكريمة في تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الأمين العام أن تزامن إطلاق اتحاد الصحفيين الخليجيين من المنامة مع إعلان المنامة عاصمة للإعلام العربي للعام 2024، يعبر عن التقدير العربي الكبير الذي يكنه لمملكة البحرين لدورها الإعلامي والثقافي العريق ولمكانتها الحضارية المميزة.

وأضاف أن مشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة الوطني الكبير أتاح هامشا واسعا من الحريات، وما أرساه من قوانين وتشريعات كان لها الدور الكبير فيما يشهده الإعلام والصحافة في مملكة البحرين من نهوض غير مسبوق، ودور مسؤول في مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالته الحكيمة، حفظه الله.

في السياق ذاته، تلقى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية شكر من الأمين العام لاتحاد الصحفيين الخليجيين عيسى الشايجي، رفع فيها باسم اتحاد الصحفيين الخليجيين إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير والامتنان على ما تفضل به سموه من دعم ومساندة كبيرة لتأسيس الاتحاد الذي يشكل تجمعا صحفيا خليجيا سيسهم، بإذن الله تعالى، وبفضل توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الأمين العام أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدور الصحافة المتنامي في عملية البناء والتنمية، وإيمان سموه بأهمية العمل الجماعي المشترك هو مصدر عزيمة وتصميم أعضاء الاتحاد.

وأشار إلى أن هذه المناسبة التي يترافق فيها إطلاق اتحاد الصحفيين الخليجيين من المنامة مع إعلان المنامة عاصمة للإعلام العربي للعام 2024، تجسد التقدير العربي الكبير لمملكة البحرين لدورها الإعلامي والثقافي العريق ولمكانتها الحضارية المميزة.

وأكد الشايجي أن اتخاذ اتحاد الصحفيين الخليجيين المنامة مقرا له، هو تقدير وامتنان لتاريخها الصحفي العريق المشرف، ومساهماتها الإعلامية والثقافية المميزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك ومبادراتها المتعددة في احتضان ورعاية كل ما من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وصولا إلى التكامل بين دوله، مجددا شكره العميق لمبادرات الملك الكريمة في دعم الصحافة والصحفيين، إلى جانب ما قدمته مملكة البحرين من تسهيلات وإسهامات كان لها أبلغ الأثر في تأسيس اتحاد الصحفيين الخليجيين ومقره مملكة البحرين، مجددا شكره العميق لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوالي بذله من جهود في دعم الصحافة والصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بكل مسؤولية ومهنية تحقيقا للأهداف المنشودة.