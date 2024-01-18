الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الصومال ورفضها أي اعتداءات خارجية على أراضيه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس مجددا التضامن الكامل مع الصومال وتأييد موقفه بسيادته على كامل اراضيه ورفض أية اعتداءات خارجية تهدف للنيل من استقراره.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية ال (42) للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي عقدت في أوغندا
وشدد زكي على أن المذكرة التي وقعتها اثيوبيا وما يسمى (أرض الصومال)"باطلة ولاغية وغير مقبولة" مؤكدا " رفض الجامعة العربية لأية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية".
وقال "إن الجامعة العربية تعتبر إقليم (أرض الصومال) جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية وأن أية ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن ينتج بشكل اساسي عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد".
وفيما يتعلق بالوضع في السودان شدد زكي على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة الشعب السوداني ومكتسباته ووحدة أراضيه وسيادته والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية مؤكدا رفض الجامعة لأي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي.
ودعا الى ضرورة دعم التنسيق الدولي الإقليمي بهدف حقن الدماء واستعادة السلام والاستقرار في السودان مؤكدا ضرورة إشراك الدولة السودانية في أية مبادرات إقليمية أو دولية تحقق هذه الغاية. (النهاية)
م ف م / ه س ص
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