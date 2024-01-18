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الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع الصومال ورفضها أي اعتداءات خارجية على أراضيه

1/18/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس مجددا التضامن الكامل مع الصومال وتأييد موقفه بسيادته على كامل اراضيه ورفض أية اعتداءات خارجية تهدف للنيل من استقراره.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية ال (42) للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي عقدت في أوغندا
وشدد زكي على أن المذكرة التي وقعتها اثيوبيا وما يسمى (أرض الصومال)"باطلة ولاغية وغير مقبولة" مؤكدا " رفض الجامعة العربية لأية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية".
وقال "إن الجامعة العربية تعتبر إقليم (أرض الصومال) جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية وأن أية ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن ينتج بشكل اساسي عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد".
وفيما يتعلق بالوضع في السودان شدد زكي على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة الشعب السوداني ومكتسباته ووحدة أراضيه وسيادته والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية مؤكدا رفض الجامعة لأي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي.
ودعا الى ضرورة دعم التنسيق الدولي الإقليمي بهدف حقن الدماء واستعادة السلام والاستقرار في السودان مؤكدا ضرورة إشراك الدولة السودانية في أية مبادرات إقليمية أو دولية تحقق هذه الغاية. (النهاية)

م ف م / ه س ص



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