مؤتمر الاعلام العربي يدعو إلى تطوير تشريعات للذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 18 - 1 (كونا)-- أوصى مؤتمر الاعلام العربي في ختام فعاليات دورته الثالثة اليوم الخميس بتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي لاسيما في مجال الاعلام.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الى تطوير تشريعات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وادراج تعليم الذكاء الاصطناعي في جميعِ مراحل التعليم
كما طالب المؤسسات الاعلامية بتطوير البنى التحتية التقنية والاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز عمليات إنشاء المحتوى الإعلامي واطلاق برامج تدريبية لتحسين مهارات العاملين في المؤسسات الإعلامية على الاستخدامِ الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وإدارة المحتوى.
وأوصى بانتاج محتوى حيادي يشمل كلا من الفوائد المحتملة والتحديات التي تواجه استخدامات الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية مع تجنب التضخيم وتوفير رؤية أكثر شمولية لتأثير التكنولوجيا.
وشدد على ضرورة حوكمة نفاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى المحتوى الصحفي من خلال اتفاقيات رسمية تضمن استدامة الصحافة ونسب المعلوماتِ إلى مصادرها واحترام حقوق الملكية الفكرية
ودعا الى تشجيع الصحفيين على إعطاء الأولوية للالتزام بالأخلاقيات الصحفية عند استخدام التكنولوجيا مع التركيز على الصدق والدقة والإنصاف والحيادية والاستقلالية وعدم الأذى او التمييز والمساءلة واحترام الخصوصية وسرية المصادر.
واختتمت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الاعلام العربي الذي نظمه اتحاد اذاعات الدول العربية تحت شعار (الاعلام في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والرهانات). (النهاية)
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