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مؤتمر الاعلام العربي يدعو إلى تطوير تشريعات للذكاء الاصطناعي

1/18/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 18 - 1 (كونا)-- أوصى مؤتمر الاعلام العربي في ختام فعاليات دورته الثالثة اليوم الخميس بتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي لاسيما في مجال الاعلام.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الى تطوير تشريعات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وادراج تعليم الذكاء الاصطناعي في جميعِ مراحل التعليم
كما طالب المؤسسات الاعلامية بتطوير البنى التحتية التقنية والاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز عمليات إنشاء المحتوى الإعلامي واطلاق برامج تدريبية لتحسين مهارات العاملين في المؤسسات الإعلامية على الاستخدامِ الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وإدارة المحتوى.
وأوصى بانتاج محتوى حيادي يشمل كلا من الفوائد المحتملة والتحديات التي تواجه استخدامات الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية مع تجنب التضخيم وتوفير رؤية أكثر شمولية لتأثير التكنولوجيا.
وشدد على ضرورة حوكمة نفاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى المحتوى الصحفي من خلال اتفاقيات رسمية تضمن استدامة الصحافة ونسب المعلوماتِ إلى مصادرها واحترام حقوق الملكية الفكرية
ودعا الى تشجيع الصحفيين على إعطاء الأولوية للالتزام بالأخلاقيات الصحفية عند استخدام التكنولوجيا مع التركيز على الصدق والدقة والإنصاف والحيادية والاستقلالية وعدم الأذى او التمييز والمساءلة واحترام الخصوصية وسرية المصادر.
واختتمت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الاعلام العربي الذي نظمه اتحاد اذاعات الدول العربية تحت شعار (الاعلام في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والرهانات). (النهاية)

خ س ج / ه س ص



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