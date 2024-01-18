كأس أمم إفريقيا: نيجيريا تفوز على كوت ديفوار 1/0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 18 ـ 1 (كونا) -- فاز منتخب نيجيريا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة هدف واحد دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.
وانتهى الشوط الأول من لقاء القمة بين كوت ديفوار ونيجيريا بالتعادل السلبي حيث تميزت المواجهة في مرحلتها الأولى بتكافؤ في اللعب والفرص بين الفريقين
وتمكن منتخب نيجيريا مع بداية الشوط الثاني من إحزاز التقدم عقب حصوله على ضربة جزاء نفذها المدافع ويليام إيكونغ بنجاح في الدقيقة الـ 55.
ويتصدر منتخبا غينيا الاستوائية ونيجيريا المجموعة الأولى مؤقتا برصيد أربع نقاط لكل منهما متبوعين بمنتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط وفي المركز الرابع والأخير منتخب غينيا بيساو بدون رصيد.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN18012024000071011013ID1107741113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.