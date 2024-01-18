Friday, 19 January 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس أمم إفريقيا: نيجيريا تفوز على كوت ديفوار 1/0

1/18/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 18 ـ 1 (كونا) -- فاز منتخب نيجيريا على نظيره كوت ديفوار بنتيجة هدف واحد دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.
وانتهى الشوط الأول من لقاء القمة بين كوت ديفوار ونيجيريا بالتعادل السلبي حيث تميزت المواجهة في مرحلتها الأولى بتكافؤ في اللعب والفرص بين الفريقين
وتمكن منتخب نيجيريا مع بداية الشوط الثاني من إحزاز التقدم عقب حصوله على ضربة جزاء نفذها المدافع ويليام إيكونغ بنجاح في الدقيقة الـ 55.
ويتصدر منتخبا غينيا الاستوائية ونيجيريا المجموعة الأولى مؤقتا برصيد أربع نقاط لكل منهما متبوعين بمنتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط وفي المركز الرابع والأخير منتخب غينيا بيساو بدون رصيد.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث (النهاية)

م ر / ه س ص



MENAFN18012024000071011013ID1107741113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث