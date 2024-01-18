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وزير الخارجية المصري يؤكد دعم مصر لأمن الصومال ضد أية محاولات للنيل من استقراره

1/18/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال والمحافظة على سلامة وسيادة أراضيه ضد أية محاولات تهدف للنيل من استقراره .
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال على عمر على هامش المشاركة في أعمال قمة دول عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الأوغندية (كمبالا) .
وأبدى شكري استعداد مصر تسخير كافة قدراتها وامكانياتها لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره وبسط نفوذه على كافة أراضيه.
وشدد على تضامن مصر الكامل مع جمهورية الصومال ضد أية محاولات تهدف لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه اتصالا بالعلاقات والروابط التاريخية العميقة التي تربط البلدين على المستويين الشعبي والرسمي.
من جانبه رحب المسؤول الصومالي بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي أعرب عن تضامن الدول العربية مع الصومال مشيدا كذلك بمواقف العديد من الدول الإفريقية الداعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وأضاف البيان أن الجانبين المصري والصومالي اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بينهما خلال المرحلة المقبلة دعماً للصومال وشعبه الشقيق. (النهاية) ا س م / ه س ص

MENAFN18012024000071011013ID1107741112

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