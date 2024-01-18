وزير الخارجية المصري يؤكد دعم مصر لأمن الصومال ضد أية محاولات للنيل من استقراره

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال والمحافظة على سلامة وسيادة أراضيه ضد أية محاولات تهدف للنيل من استقراره .
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء شكري مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال على عمر على هامش المشاركة في أعمال قمة دول عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الأوغندية (كمبالا) .
وأبدى شكري استعداد مصر تسخير كافة قدراتها وامكانياتها لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره وبسط نفوذه على كافة أراضيه.
وشدد على تضامن مصر الكامل مع جمهورية الصومال ضد أية محاولات تهدف لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه اتصالا بالعلاقات والروابط التاريخية العميقة التي تربط البلدين على المستويين الشعبي والرسمي.
من جانبه رحب المسؤول الصومالي بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي أعرب عن تضامن الدول العربية مع الصومال مشيدا كذلك بمواقف العديد من الدول الإفريقية الداعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وأضاف البيان أن الجانبين المصري والصومالي اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بينهما خلال المرحلة المقبلة دعماً للصومال وشعبه الشقيق. (النهاية) ا س م / ه س ص
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