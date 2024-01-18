الرئيس الباكستاني: لا تنازل عن أمننا القومي وسلامة أراضينا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 18 - 1 (كونا) - شدد الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الخميس على أن باكستان لن تتنازل عن أمنها القومي وسلامة أراضيها وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها.
وذكرت الرئاسة الباكستانية في بيان لها أن أشاد علوي بمهنية القوات المسلحة الباكستانية "التي استهدفت مخابئ الإرهابيين في مقاطعتي سيستان أو بلوشستان في إيران مع تجنب وقوع إصابات بين المدنيين".
وذكر أن الإرهاب يشكل تحديا مشتركا يتطلب بذل جهود عالمية للقضاء عليه.
وقال إن باكستان تحترم بالكامل سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها وتتوقع نفس الشيء من الدول الأخرى "بألا تنتهك القانون الدولي".
وقال إن باكستان وإيران دولتان شقيقتان وتحتاجان إلى حل القضايا من خلال الحوار والتشاور المتبادل.
واليوم أعلنت باكستان شن ضربات عسكرية انتقامية "شديدة الدقة" في محافظة سيستان وبلوشستان في إيران وذلك بعد يومين من شن طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية أسفرت عن مقتل طفلين واصابة ثلاث فتيات بجروح. (النهاية)
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