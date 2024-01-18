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الرئيس الباكستاني: لا تنازل عن أمننا القومي وسلامة أراضينا

1/18/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 18 - 1 (كونا) - شدد الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الخميس على أن باكستان لن تتنازل عن أمنها القومي وسلامة أراضيها وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها.
وذكرت الرئاسة الباكستانية في بيان لها أن أشاد علوي بمهنية القوات المسلحة الباكستانية "التي استهدفت مخابئ الإرهابيين في مقاطعتي سيستان أو بلوشستان في إيران مع تجنب وقوع إصابات بين المدنيين".
وذكر أن الإرهاب يشكل تحديا مشتركا يتطلب بذل جهود عالمية للقضاء عليه.
وقال إن باكستان تحترم بالكامل سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها وتتوقع نفس الشيء من الدول الأخرى "بألا تنتهك القانون الدولي".
وقال إن باكستان وإيران دولتان شقيقتان وتحتاجان إلى حل القضايا من خلال الحوار والتشاور المتبادل.
واليوم أعلنت باكستان شن ضربات عسكرية انتقامية "شديدة الدقة" في محافظة سيستان وبلوشستان في إيران وذلك بعد يومين من شن طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية أسفرت عن مقتل طفلين واصابة ثلاث فتيات بجروح. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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