كأس الملك الإسباني: أتلتيكو يهزم ريال مدريد برباعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 18 - 1 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على جاره (ريال مدريد) في الأشواط الإضافية بأربعة أهداف لهدفين اليوم الخميس في منافسات دور ثمن النهائي من (كأس الملك) الإسباني ليتأهل بذلك إلى دور ربع النهائي من البطولة
وتقدم (أتلتيكو مدريد) عبر لاعبه البرازيلي سامويل لينو في الدقيقة 39 ثم جاء هدف التعادل لصالح الريال بنيران صديقة بعدما وضع حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو)
ونجح (أتلتيكو) في التقدم مجدداً بهدف من المهاجم ألفارو موراتا في الدقيقة 57 غير ان خوسيلو تمكن من تسجيل هدف التعادل الثاني للضيوف في الدقيقة 82 لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ويحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.
وفي الدقيقة 100 أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثالث ل (أتلتيكو) فيما عزز زميله رودريغو ريكيلمي بهدف رابع وأخير في الدقيقة 119 ليحسم صاحب الأرض تأهله لربع نهائي (كأس الملك الإسباني).
وبذلك ثأر (أتلتيكو مدريد) من منافسه بعد الهزيمة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي وأطاح به من (كأس الملك). (النهاية)
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