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كأس الملك الإسباني: أتلتيكو يهزم ريال مدريد برباعية

1/18/2024 11:26:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 18 - 1 (كونا) -- حقق (أتلتيكو مدريد) الفوز على جاره (ريال مدريد) في الأشواط الإضافية بأربعة أهداف لهدفين اليوم الخميس في منافسات دور ثمن النهائي من (كأس الملك) الإسباني ليتأهل بذلك إلى دور ربع النهائي من البطولة
وتقدم (أتلتيكو مدريد) عبر لاعبه البرازيلي سامويل لينو في الدقيقة 39 ثم جاء هدف التعادل لصالح الريال بنيران صديقة بعدما وضع حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو)
ونجح (أتلتيكو) في التقدم مجدداً بهدف من المهاجم ألفارو موراتا في الدقيقة 57 غير ان خوسيلو تمكن من تسجيل هدف التعادل الثاني للضيوف في الدقيقة 82 لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ويحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.
وفي الدقيقة 100 أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثالث ل (أتلتيكو) فيما عزز زميله رودريغو ريكيلمي بهدف رابع وأخير في الدقيقة 119 ليحسم صاحب الأرض تأهله لربع نهائي (كأس الملك الإسباني).
وبذلك ثأر (أتلتيكو مدريد) من منافسه بعد الهزيمة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي وأطاح به من (كأس الملك). (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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