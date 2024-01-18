موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الكويت تؤكد أمام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة عدم الانحياز في أوغندا على موقفها المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل اللازم الذي يناسب حجم المأساة في القطاع مشددة أيضا على رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين.
واشنطن - الجيش الأمريكي يقصف أهدافا جديدة لميليشيا الحوثي باليمن والرئيس جو بايدن يتوعد بمواصلة الضربات على الحوثيين لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن بالبحر الأحمر.
نيودلهي - رئيس أركان البحرية الهندية الأدميرال آر هاري كومار يقول إن الهند لن تسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار لمجالها البحري في بحر العرب والبحر الأحمر.
واشنطن - البيت الأبيض يحذر من أن باكستان وإيران بلدان "مسلحان جيدا" وأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أي تصعيد بينهما وشدد على أن واشنطن تراقب الوضع بين الجارتين "عن كثب".
إسلام اباد - الرئيس الباكستاني عارف علوي يشدد على أن باكستان لن تتنازل عن أمنها القومي وسلامة أراضيها وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وذلك عقب الضربات الانتقامية "شديدة الدقة" التي شنتها في الأراضي الإيرانية.
تونس - مؤتمر الاعلام العربي يوصي في ختام فعاليات دورته الثالثة بتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي ولاسيما في مجال الاعلام. (النهاية) ه س ص
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