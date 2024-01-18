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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/18/2024 11:26:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الكويت تؤكد أمام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة عدم الانحياز في أوغندا على موقفها المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل اللازم الذي يناسب حجم المأساة في القطاع مشددة أيضا على رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين.

واشنطن - الجيش الأمريكي يقصف أهدافا جديدة لميليشيا الحوثي باليمن والرئيس جو بايدن يتوعد بمواصلة الضربات على الحوثيين لإضعاف قدرتهم على مهاجمة السفن بالبحر الأحمر.

نيودلهي - رئيس أركان البحرية الهندية الأدميرال آر هاري كومار يقول إن الهند لن تسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار لمجالها البحري في بحر العرب والبحر الأحمر.

واشنطن - البيت الأبيض يحذر من أن باكستان وإيران بلدان "مسلحان جيدا" وأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أي تصعيد بينهما وشدد على أن واشنطن تراقب الوضع بين الجارتين "عن كثب".

إسلام اباد - الرئيس الباكستاني عارف علوي يشدد على أن باكستان لن تتنازل عن أمنها القومي وسلامة أراضيها وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وذلك عقب الضربات الانتقامية "شديدة الدقة" التي شنتها في الأراضي الإيرانية.

تونس - مؤتمر الاعلام العربي يوصي في ختام فعاليات دورته الثالثة بتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي ولاسيما في مجال الاعلام. (النهاية) ه س ص

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