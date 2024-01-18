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السوبر الإيطالي بالسعودية : نابولي يتأهل للنهائي بالفوز على فيورنتينا 3/0

1/18/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 1 (كونا) -- تأهل فريق نابولي إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بفوزه على نظيره فيورنتينا اليوم الخميس بثلاثة أهداف دون رد في مباراة اقيمت على ملعب ( الأول بارك) في إطار الدور نصف النهائي للبطولة بالعاصمة السعودية الرياض.
واستطاع نابولي تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة 22 قبل أن يعزز زميله اللاعب الإيطالي أليسيو زيربين بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84 فيما عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 86
وسينتظر نابولي الفائز من مباراة أنتر ميلان و لاتسيو التي ستقام غدا الجمعة لتحديد الطرف الثاني من المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأثنين القادم لتحديد بطل السوبر الإيطالي. (النهاية)

ع ش / ه س ص



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