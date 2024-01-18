السوبر الإيطالي بالسعودية : نابولي يتأهل للنهائي بالفوز على فيورنتينا 3/0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 1 (كونا) -- تأهل فريق نابولي إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بفوزه على نظيره فيورنتينا اليوم الخميس بثلاثة أهداف دون رد في مباراة اقيمت على ملعب ( الأول بارك) في إطار الدور نصف النهائي للبطولة بالعاصمة السعودية الرياض.
واستطاع نابولي تسجيل الهدف الأول عن طريق مهاجمه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة 22 قبل أن يعزز زميله اللاعب الإيطالي أليسيو زيربين بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84 فيما عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 86
وسينتظر نابولي الفائز من مباراة أنتر ميلان و لاتسيو التي ستقام غدا الجمعة لتحديد الطرف الثاني من المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأثنين القادم لتحديد بطل السوبر الإيطالي. (النهاية)
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