قادة الإيغاد يدعون طرفي النزاع في السودان لاجتماع خلال أسبوعين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 18 - 1 - (كونا) -- دعت قمة الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا (إيغاد) قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى الاجتماع وجها لوجه خلال اسبوعين لإنهاء الحرب.
ودعا البيان الختامي للقمة الى التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لحشد الدعم لعملية السلام بهدف حل النزاع في السودان.
ورحب قادة الإيغاد بقرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تعيين أعضاء الفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان ودعوا الفريق إلى العمل بشكل وثيق وتعاوني مع الإيغاد والمعنيين لتيسير عملية السلام في السودان.
وجددت الايغاد دعوتها للالتزام بالحوار والمفاوضات لتسوية الأزمة في السودان معربة عن استعدادها لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
وأكدت الإيغاد أن السودان ليس ملكا لأطراف الصراع فحسب بل للشعب السوداني وجددوا دعوتهم إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب التي وصفها البيان بالظالمة والتي تؤثر على السودانيين تمهيداً للمضي قدماً نحو الحوار السياسي
وأكدوا المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لضمان سيادة إرادة شعب السودان.
ووجه زعماء الإيغاد أمانة الإيقاد بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمراجعة خارطة الطريق لحل النزاع في السودان التي تم اعتمادها في الدورة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإيقاد مع جداول زمنية واضحة وفي غضون شهر واحد عقد عملية بملكية سودانية وبقيادة سودانية نحو تشكيل حكومة ديمقراطية في السودان.
كما دعوا للتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى حشد الدعم لعملية السلام بهدف حل النزاع في السودان.
ورحبوا بقرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين أعضاء الفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان ودعو الفريق إلى العمل بشكل وثيق وتعاوني مع الإيقاد وأصحاب المصلحة الآخرين في تيسير عملية السلام بالسودان.
ومنذ الخامس عشر من ابريل الماضي اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الالاف من المدنيين وشرد اكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / ه س ص
MENAFN18012024000071011013ID1107741107
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