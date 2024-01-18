Friday, 19 January 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قادة الإيغاد يدعون طرفي النزاع في السودان لاجتماع خلال أسبوعين

1/18/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 18 - 1 - (كونا) -- دعت قمة الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا (إيغاد) قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى الاجتماع وجها لوجه خلال اسبوعين لإنهاء الحرب.
ودعا البيان الختامي للقمة الى التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لحشد الدعم لعملية السلام بهدف حل النزاع في السودان.
ورحب قادة الإيغاد بقرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي تعيين أعضاء الفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان ودعوا الفريق إلى العمل بشكل وثيق وتعاوني مع الإيغاد والمعنيين لتيسير عملية السلام في السودان.
وجددت الايغاد دعوتها للالتزام بالحوار والمفاوضات لتسوية الأزمة في السودان معربة عن استعدادها لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
وأكدت الإيغاد أن السودان ليس ملكا لأطراف الصراع فحسب بل للشعب السوداني وجددوا دعوتهم إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب التي وصفها البيان بالظالمة والتي تؤثر على السودانيين تمهيداً للمضي قدماً نحو الحوار السياسي
وأكدوا المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لضمان سيادة إرادة شعب السودان.
ووجه زعماء الإيغاد أمانة الإيقاد بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمراجعة خارطة الطريق لحل النزاع في السودان التي تم اعتمادها في الدورة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإيقاد مع جداول زمنية واضحة وفي غضون شهر واحد عقد عملية بملكية سودانية وبقيادة سودانية نحو تشكيل حكومة ديمقراطية في السودان.
كما دعوا للتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى حشد الدعم لعملية السلام بهدف حل النزاع في السودان.
ورحبوا بقرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين أعضاء الفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان ودعو الفريق إلى العمل بشكل وثيق وتعاوني مع الإيقاد وأصحاب المصلحة الآخرين في تيسير عملية السلام بالسودان.
ومنذ الخامس عشر من ابريل الماضي اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الالاف من المدنيين وشرد اكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / ه س ص


MENAFN18012024000071011013ID1107741107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث