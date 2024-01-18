باكستان توقع مع مؤسسة الموانئ والجمارك بدبي اتفاقية استثمارية ب 3 مليارات دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 18 - 1 (كونا) -- وقع وزير الاتصالات والسكك الحديدية والشؤون البحرية في باكستان شهد أشرف ترار مع رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التابعة لحكومة دبي بالإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد بن سليم اليوم الخميس اتفاقية استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للتعاون بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية والمناطق الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
وذكرت وزارة الاتصالات والسكك الحديدية الباكستانية في بيان لها أن الاتفاقية وقعت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ونقل البيان عن الوزير الباكستاني القول إنه بناء على الثقة والشراكة الراسخة قرر الجانبان "تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال المشاريع التاريخية".
كما نقل البيان عن رئيس مؤسسة الموانئ في دبي سلطان أحمد بن سليم قله إن باكستان سوق متنامية وممر تجاري مهم لآسيا الوسطى. وأضاف "نحن فخورون بمساهمتنا في تعزيز القدرة التجارية لباكستان من خلال عملياتنا في محطة قاسم الدولية للحاويات وفي مشاريع أخرى". (النهاية)
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