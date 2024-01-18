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باكستان توقع مع مؤسسة الموانئ والجمارك بدبي اتفاقية استثمارية ب 3 مليارات دولار

1/18/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 18 - 1 (كونا) -- وقع وزير الاتصالات والسكك الحديدية والشؤون البحرية في باكستان شهد أشرف ترار مع رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التابعة لحكومة دبي بالإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد بن سليم اليوم الخميس اتفاقية استثمارية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للتعاون بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية والمناطق الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
وذكرت وزارة الاتصالات والسكك الحديدية الباكستانية في بيان لها أن الاتفاقية وقعت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ونقل البيان عن الوزير الباكستاني القول إنه بناء على الثقة والشراكة الراسخة قرر الجانبان "تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال المشاريع التاريخية".
كما نقل البيان عن رئيس مؤسسة الموانئ في دبي سلطان أحمد بن سليم قله إن باكستان سوق متنامية وممر تجاري مهم لآسيا الوسطى. وأضاف "نحن فخورون بمساهمتنا في تعزيز القدرة التجارية لباكستان من خلال عملياتنا في محطة قاسم الدولية للحاويات وفي مشاريع أخرى". (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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