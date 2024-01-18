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مدير عام الوكالة الذرية يعتبرها كأنها رهينة في إيران

1/18/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دافوس - أ ف ب: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن إيران تحد "بصورة غير مسبوقة" من تعاونها مع الوكالة التي باتت كأنها "رهينة" لدى طهران.
وصرح غروسي خلال مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "إنه وضع محبط للغاية. نواصل أنشطتنا هناك، لكن بالحد الأدنى"، مضيفا "إنهم يحدون من التعاون بصورة غير مسبوقة".
ولفت بصورة خاصة إلى أن "بعض مفتشينا استبعدوا من الفرق بسبب جنسياتهم، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا، إنهم من أفضل مفتشينا. إنها بالتالي طريقة لمعاقبتنا على أمور خارجية".
وتابع "كأنهم يأخذون الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة خلافاتهم السياسية مع آخرين، وهذا بالطبع غير مقبول بنظرنا" مؤكدا أن على الإيرانيين أن "يتيحوا للوكالة الدخول" إلى كل المواقع التي تطلبها.
وبطأت إيران العام الماضي وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة القريبة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية، ما اعتبر بمثابة رسالة حسن نيّة حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية خلف الكواليس هدفت الى خفض التوترات بينهما.
وقال غروسي "المستوى مستقر في الوقت الحاضر، لكن قد يتبدل الأمر بعد بضعة أيام، لا أحد يعلم".

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