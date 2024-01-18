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9 مباريات في سلة الناشئين اليوم.. وفوز مثير للمقاولين على الأهلي

1/18/2024 11:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تقام اليوم خمس مباريات ضمن ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة، حيث تشهد صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مواجهتي نجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 3 مساء، والرياضي مع غزة هاشم عند الساعة 4:30 مساء.
ويستقبل فريق شباب بشرى نظيره الأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء في صالة الحسن التدريبية، فيما ستكون صالة الحسن للشباب مسرحا لمواجهة "ديربي الشمال" بين كفريوبا والجليل عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة بيت ايدس واتحاد عمان عند الساعة 7:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد"، بتعليق الزميل مصطفى منصور.
وكان فريق نجوم الأرثوذكسي، تغلب على فريق الجليل بنتيجة (68-43)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة وبرز فيه اللاعب سند عريقات من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيله 12 نقطة و6 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 16، فيما كان أحمد البربري المسجل الأبرز في اللقاء من جانب الجليل بـ28 نقطة و3 متابعات وتمريرة و3 ستيل بفاعلية 2.
وفي بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، تقام اليوم أربع مباريات، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي الرياضي ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 9 صباحا، والإنجليزية مع الأهلي عند الساعة 10:30 صباحا، فيما تحتضن صالة الحسن التدريبية مواجهتي الجليل وجرش عند الساعة 3 مساء، وشباب بشرى مع كفر راكب عند الساعة 4:30 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الإنجليزية على نجوم اتحاد عمان بنتيجة (72-19)، في لقاء برز فيه اللاعب كريم خوالده بتسجيله 24 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 22، فيما تغلب المقاولين على الأهلي بنتيجة (49-45) في لقاء برز فيه لاعبه باسل خضر بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و16 متابعة وتمريرة و6 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 18.
ولم يواجه فريق كفريوبا صعوبات في تخطي عقبة بيت ايدس بفوزه عليه بنتيجة (77-23)، في لقاء برز فيه لاعبه عمار القواسمة بتسجيله 29 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات و8 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 39، فيما تغلب فريق غزة هاشم على فريق دير أبي سعيد بنتيجة (33-6) في لقاء كان فيه عبدالرحمن العايدي المسجل الأبرز بـ 14 نقطة و4 متابعات وستيل بفاعلية 6.
وارتقى الإنجليزية إلى صدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريقي نجوم الأرثوذكسي والمقاولين، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما جاءت فرق، الأهلي والرياضي ونجوم اتحاد عمان في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.

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