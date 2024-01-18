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استعدوا لحرب أهلية

1/18/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: اوري مسغاف

في كانون الثاني (يناير) 2023، بدأت تعمل عندنا حكومة رعب كابوسية. عند تشكيلها حدد من يترأسها أربعة أهداف، وهي الأمن والحوكمة، إيران، غلاء المعيشة وسلام مع السعودية واتفاقات تطبيع. في نهاية عام النتائج أمامنا. الآن الحكومة منشغلة بضمان حرب مستمرة في غزة وعلى الحدود الشمالية وفي إشعال الضفة الغربية. من هنا جاءت تصريحات نتنياهو عن "الانتصار المطلق" وجاء رقص يوآف كيش في ساحة العملية وهو يصرخ "لن نتوقف حتى النصر".
لأن الحديث في الرأي العام عن حكومة أقلية واضحة (44 مقعدا في الاستطلاعات الأخيرة)، فإن بقاءها يعتمد على استمرار الحرب الى الأبد ("حالة طوارئ")، لقد تم تفويت فرصة لإسقاطها بسبب موجات صدمة 7 تشرين الأول بفضل بني غانتس وجدعون ساعر، وبعد 100 يوم من الدمار والقتل على الحدود، أكملت الآن الحكومة هجومها المضاد واستعدت للأمر الحقيقي: المعركة على حياتها.
2024 سيكون عاما سيئا وبائسا. القتلى والمراوحة في وحل غزة وعلى الحدود مع لبنان والتضحية بالمخطوفين وغياب الحل للمخلين من الجنوب والشمال والعمليات المتوقعة على جانبي الخط الأخضر والأزمة الاقتصادية، كل ذلك سيؤدي الى الغليان واستئناف الاحتجاج، الذي سيواجه بمعارضة شديدة من قبل الذين ليس لديهم أي شيء ليخسروه، وفي الأصل من يشعرون أن الدولة تعود لهم بطابو. ويتوقع أن تظهر صيغة معينة لحرب أهلية، ومهم الفهم بأن حكومة الإخوة اليهود استعدت لها من خلال تحسين مواقعها. التعيينات الأكثر أهمية عند تشكيلها هي تعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرا للمالية ووزيرا لشؤون الاحتلال والمستوطنات في وزارة الدفاع، وتعيين ايتمار بن غفير وزيرا للأمن الوطني، أي الشرطة ومصلحة السجون وتوزيع السلاح. في الوقت نفسه تم إعطاء وزارات مدنية استراتيجية للحريديين (الإسكان والصحة والداخلية).
نتنياهو استهزأ بإسرائيل الديمقراطية والليبرالية والمواضيع الوطنية المهمة بالنسبة لها: وزارة الخارجية انقسمت الى شرائح مثلثات. فحقيبة التعليم تم وضعها في يد مهرج فارغ مثل كيش، وزارة المواصلات أعطيت لميري ريغف، وزارة شؤون البيئة أعطيت كهدية لسالمان، وقد عهد بتدمير النظام القضائي بالطبع للفين، وعلى النقيض من سذاجة قضاة محكمة العدل العليا الذين رفضوا مؤخرا التماسا حول عدم الأهلية بذريعة غريبة وهي أن "التشريع في الأصل لم يتم الدفع به قدما". ملاك التخريب لا يتوقف عن أداء مهمته للحظة.
في المحكمة العليا توجد أغلبية يمينية-دينية استيطانية في أعقاب تقاعد حيوت وبارون، ولفين يمنع تعيين أي بدلاء وانتخاب رئيس دائم.
الأسبوع الحالي، تبين أن الشرطة عادت الى العمل كميليشيا لبن غفير، نوع من الصيغة المحلية لحرس الثورة، كما كانت الحال قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). مع وزير فاشي يتمسك بهدفه ومفتش عام ضعيف لا يؤدي دوره فإن الشرطة تقوم بتفريق بعنف شديد حتى المظاهرات المتواضعة والاعتصامات. وفقط لنتخيل ماذا سيحدث عندما سيخرج الجمهور الى الشوارع، حيث توجد في الخلفية حرب وعمليات، عندها سيتم عرض المتظاهرين بأنهم خونة يغرسون السكين في ظهر الشعب والجنود، ومعاملتهم ستكون طبقا لذلك. الشوارع ستكون قابلة للاشتعال والانفجار؛ حيث إن الأرض مليئة بالبنادق والمسدسات التي تم توزيعها حسب تخصيص سياسي. وتصميم بن غفير على استبدال المفوضة العامة لمصلحة السجون لم يستهدف الاهتمام بظروف السجن المستقبلية لنتنياهو، بل لإشعال السجون عن طريق تشديد ظروف السجناء الأمنيين، ومن هناك إشعال كل الضفة الغربية.
الجمهور العقلاني، الوطني الذي يريد الحياة، سيتم استدعاؤه مرة أخرى من أجل الخدمة الإلزامية قريبا. أيضا، خدم الجمهور وممثلوه في هيئة الأركان العامة وفي أجهزة الأمن سيتم استدعاؤهم أيضا. إسرائيل الرسمية والديمقراطية تقترب من امتحان حياتها، وإذا لم ننجح فيه فببساطة لن نكون.

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