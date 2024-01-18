فاطمه محمود الشاعر
التاريخ
1/18/2024 11:23:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال الشاعر
الحاجه فاطمه محمود الشاعر
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الجمعة الموافق 19-1-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد ابو علندا الكبير في ابو علندا الى مقبرة سحاب
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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