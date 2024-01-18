سريع: استهدفنا سفينة أميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت جماعة الحوثي اليمنية ، فجر الجمعة ، عن استهدافٍ السفينةِ ( كيم رينجر) الأمريكية، في خليجِ عدن وذلكَ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ، وتحقيق إصابة مباشِرة بها.وقال يحي السريع المتحدث العسكري باسم الجماعة ان الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة.وتاليا نص البيان:



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْـمُعْتَدِينَ} صدقَ اللهُ العظيم



بعونِ اللهِ تعالى وانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.



نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( كيم رينجر) الأمريكية، في خليجِ عدن وذلكَ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ، وكانتِ الإصابةُ مباشِرةً بفضلِ الله.



إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب.



إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، وأنَّ منعَ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ مستمرٌ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.



إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ إجراءاتِها الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ الدعمِ والإسنادِ لإخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة.



واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير



عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة



صنعاء 7 رجب 1445 للهجرة

الموافق للـ 18 من يناير 2024م



صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الخميس إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 115 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن باليمن، وأضافت في مذكرة تحذيرية أن السلطات تحقق في الأمر.

من جهتها قالت شركة أمبري للأمن البحري في مذكرة أصدرتها إن ناقلة منتجات كيميائية ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن ما وصف "باقتراب مريب" لطائرات مسيرة جنوب شرقي عدن.

وخلال الأسابيع الماضية شن الحوثيون في اليمن هجمات على سفن في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل وأخرى أميركية تدعم تل أبيب في حربها المستمرة على قطاع غزة.

بالمقابل شنت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة جولات من الغارات ضد مواقع للحوثيين في اليمن، قالتا إنها تستهدف القدرات الصاروخية للجماعة لحماية حركة الملاحة العالمية في المنطقة.

كما أعلنت واشنطن الأربعاء الماضي إعادة إدراج الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية عالمية"، على خلفية الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة على سفن بالبحر الأحمر.