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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس

1/18/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - ارتقى عدد من المواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال على مدينة خان يونس، التي كانت نسفت فيها قوات الاحتلال مربعات سكنية بشكل كامل.
وقالت مصادر محلية إن أربعة مواطنين على الأقل ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، استهدف منزلا لعائلة الكاظمي.
كما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي.
وكان ارتقى مساء أمس عدد من المواطنين وجرح آخرون بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية غرب مدينة غزة، بينما نقل مواطنون جثامين 4 شهداء إلى المستشفى الأوروبي ارتقوا بعد قصف في خان يونس.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذت قصفا في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.
كما حاصرت قوات الاحتلال عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بمدينة غزة، بينما واصل تفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

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