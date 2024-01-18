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كأس أمم إفريقيا: مصر تتعادل مع غانا 2-2 وتخسر صلاح للإصابة

1/18/2024 11:23:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعادلت مصر بطلة إفريقيا 7 مرات أمام غانا 2-2 الخميس على ملعب فيليكس أوفويت- بوانيي في أبيدجان، في مباراة شهدت خسارة جهود قائدها ونجمها الأبرز محمد صلاح للإصابة، في منافسات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.
وسجّل محمد قدوس هدفي غانا (45+3 و71)، وعمر مرموش (69) ومصطفى محمد (74) لمصر.
وبهذا التعادل، رفعت مصر رصيدها إلى نقطتين أمام غانا (نقطة)، بانتظار نتيجة مباراة الرأس الأخضر (3 نقاط) أمام موزامبيق (نقطة) اللذين يتواجهان الجمعة.
وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة، حيث بلغت درجة الحرارة 28 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 80%.
وأجرى المدرب البرتغالي لمصر روي فيتوريا 3 تغييرات في تشكيلته التي خاضت لقاء موزامبيق الذي انتهى بالتعادل أيضاً 2-2، فأشرك لاعب الأهلي النشط إمام عاشور محل جناح الزمالك أحمد سيد زيزو لإعطاء بعض التوازن لخط الوسط وعمر كمال كظهير أيمن ونجم أينتراخت فرانكفورت عمر مرموش كجناح أيسر.
ومع اطلاق الحكم صافرة البداية، مرر لاعب وست هام الإنكليزي محمد قدوس المنطلق من منتصف الملعب كرة لمهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إينياكي وليامس التقطها الحارس محمد الشناوي (13).
وطالب لاعبو مصر بركلة جزاء إثر إسقاط مرموش في المنطقة المحرمة، لكنّ الحكم أمر باستكمال اللعب (21) ليدخل محمد صلاح في حوار حاد مع الحكم.
وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول، سقط صلاح بعد التحام مع مدافعي غانا وظل مستلقيا على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه. وهو ما استغلته غانا أحسن استغلال فأحرز نجمها محمد قدوس هدف التقدم لـ"النجوم السوداء" بعد تمريرة من الرواق الأيسر، ليراوغ لاعب وست هام الإنكليزي ويسدد كرة قوية على يمين الشناوي الذي فشل في ابعادها (45+1).
- 5 دقائق مجنونة -
ومع انطلاق الشوط الثاني، سيطرت مصر فنيا وبادرت إلى الهجوم.
وبعد كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، وصلت الكرة للمدافع محمد عبد المنعم الذي أودعها المرمى لكنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (51).
وانهى مرموش مجهوده الفردي من الرواق الأيسر للأيمن بتسديدة قوية صدها الحارس (58)، ليعود ويقتحم المنطقة من الرواق الأيسر ويسدّد بقوة بعيدا عن المرمى (64).
تدخل فيتوريا وأخرج النني وزجّ بمحمود حسن تريزيغيه بدلا منه.
وتوّج مرموش تألقه بعدما قطع كرة عائدة من الدفاع للحارس أوفوري وراوغه وأودعها الشباك (69).
لكنّ غانا ردت سريعا عبر الخطير قدوس مجددا الذي تسلم كرة بينية من الظهير دنيس أودوي وتوغل في المنطقة وسدّد مقوسة متوسطة الارتفاع أخفق الشناوي في التعامل معها (71).
واستمر جنون القمة الإفريقية بين مصر البطلة 7 مرات وغانا المتوجة 4 مرات اخرها في 1982، بحضور قرابة 21 ألف متفرج.
وبعد توغل خطير من البديل تريزيغيه، أرسل عرضية قابلها مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد من لمسة واحدة في المرمى (74)، باصماً على هدفه الثاني في البطولة.
وتبادل الفريقان الهجمات من دون فرص خطيرة. وأجرى المدرب الايرلندي كريس هيوتون تغييرا فأخرج لاعب وسط موناكو محمد ساليسو وأشرك مدافع أوكسير إليشا أوسو.
ورد فيتوريا باخراج مرموش وأشراك لاعب وسط الأهلي مروان عطية، إلا ان التعادل ظل سيد الموقف.
أ ف ب

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