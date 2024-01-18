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ردا على نتنياهو.. واشنطن: لا سبيل لإنهاء تحديات إسرائيل الأمنية دون دولة فلسطينية

1/18/2024 11:23:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "إنه لا سبيل لإنهاء التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة، دون إقامة دولة فلسطينية".

من جانبه، قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، "إن تصريح نتنياهو لا يساعد في كسب مزيد من الأصوات في مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات لإسرائيل".

بدوره، قال السيناتور بيتر ويلش، "إن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية يكشف أنه يريد أخذ أموالنا، وأنه سيرفض دائما نصائحنا".

وفي ذات السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن، "إن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب خطير".

وأضافت "أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب يتناقض مع السياسة الأمريكية".

وتابع بأن "واشنطن تدعم حل الدولتين؛ لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين".
كما ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، "أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب في قطاع غزة قد يعقد موافقة مجلس الشيوخ على المساعدات لإسرائيل".

وسبق أن قالت وكالة "أسوشيتد بريس" الخميس، إن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب".

وأضافت الوكالة، "أن موقف نتنياهو يسلط الضوء على انقسامات عميقة بين واشنطن وتل أبيب بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الحرب على غزة، التي تهدف للقضاء على حكم حماس".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، تعهد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي "بالمضي قدما في الهجوم على غزة، حتى تحقق إسرائيل انتصارا حاسما على حماس".

وأعلن نتنياهو رفضه فكرة الدولة الفلسطينية، وقال إنه "نقل مواقفه إلى الأمريكيين".

وتابع: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، كما يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول (لا) لأصدقائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من "اليوم التالي" للحرب.

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