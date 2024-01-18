السودان خطر الأمن والغذاء

(MENAFN
- Al Watan) مع رفض جنرالات الصراع في السودان (القوات السودانية وقوات الدعم السريع) وقف الحرب، ورغما عن الهدن الكثيرة المتجاهلة، يستمر القصف وتبادل الهجمات، وأدى توسع القتال إلى أجزاء من وسط وشرق السودان - أهم مناطق البلاد لإنتاج المحاصيل - إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية خلال موسم الحصاد (ديسمبر ويناير)، وفقا لتقارير FEWS NET.
ويرجح أن يؤدي هذا التطور إلى تدهور كبير في انعدام الأمن الغذائي الحاد في الجنوب الشرقي عما كان متوقعا في السابق، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الرهيب بالفعل، وفقا لتحديث توقعات الأمن الغذائي في FEOFS NET في السودان.
ومن المتوقع حدوث أزمة واسعة النطاق (المرحلة 3) من انعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء البلاد، مع توقع نتائج الطوارئ (المرحلة 4) في المناطق الحضرية المتضررة بشدة من النزاع في الخرطوم ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى وأجزاء من ولايات النيل الأزرق.
الاستجابة الإنسانية
وتؤثر التحديات المختلفة من انعدام الأمن، والنهب والعوائق البيروقراطية، وضعف الاتصال بالشبكة والهاتف، ونقص النقد، ومحدودية الموظفين التقنيين والإنسانيين في السودان على تقديم المساعدة الإنسانية في أجزاء كثيرة من البلاد، ويؤثر نقص الوقود أيضا على حركة الموظفين والإمدادات الإنسانية وتوليد الطاقة اللازمة للعمليات (الحفاظ على تخزين سلسلة التبريد، وتوفير المياه، وما إلى ذلك)، وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يواصل المشاركون في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليهم.
وبشكل عام، بين 15 أبريل و30 نوفمبر 2023، قدم 163 شريكا في المجال الإنساني لحوالي 5.2 ملايين شخص في جميع أنحاء السودان مساعدة منقذة للحياة وفقا لأحدث لوحة معلومات الاستجابة الإنسانية.
تمويل الخطة
وتتطلب خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 نحو 2.7 مليار دولار أمريكي لتوفير مساعدة متعددة المجموعات والحماية المنقذة للحياة إلى 14.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان في عام 2024.
واعتبارا من 14 يناير 2024، تم تقديم تمويل بنسبة 3.1 %، حيث تم استلام 83.8 مليون دولار، وفقا لخدمة التتبع المالي.
وتم تمويل خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2023 بنسبة 41.8 %.
فرار السكان
فرَّ أكثر من 500 ألف شخص من القتال الدائر داخل وحول مدينة ودمدني عاصمة الولاية والتي كانت مكانًا يلوذ به من اقتلعتهم الاشتباكات في أماكن أخرى. ويمكن أن يؤدي النزوح الجماعي الحالي أيضًا إلى الانتشار السريع لتفشي الكوليرا في الولاية، حيث أُفيد عن أكثر من 1.800 حالة مشتبه بها هناك حتى الآن، ونفس الانتهاكات المروعة التي ميزت هذه الحرب في البؤر الساخنة الأخرى – في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان – باتت ترد التقارير عنها الآن في مدينة ودمدني، من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن أطراف هذا النزاع ما زالت لا تفي بالتزاماتها بحماية المدنيين.
تعطيل المساعدات
ازداد القلق من وصول الأزمة إلى السكان في أجزاء من الخرطوم، ونيالا، وودمدني، وكذلك النازحين، بسبب تأثير القتال المكثف وتعطيل المساعدات الإنسانية.
وما يقرب من 9 أشهر من الحرب دفعت بالسودان إلى دوامة تزداد تدميرًا يومًا بعد يوم. ومع توسع النزاع، تتعمق المعاناة الإنسانية، ويتقلص وصول المساعدات الإنسانية، ويتضاءل الأمل. وهذا لا يمكن أن يستمر.
لذا يطالب عام 2024 المجتمع الدولي، ولا سيما أولئك الذين لهم تأثير على أطراف النزاع في السودان، باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف القتال وحماية العمليات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات إلى ملايين المدنيين.
والآن بعد أن وصلت الأعمال العدائية إلى سلة غذاء البلاد في ولاية الجزيرة هناك المزيد على
- نزح أكثر من 7.4 ملايين شخص داخل السودان وخارجه منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023.
- زاد عدد النازحين في السودان بنحو 611000 شخص خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى النزوح الناجم عن النزاع من الجزيرة وولايات أخرى.
- يؤثر انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية وضعف الاتصال الشبكي والهاتفي ونقص النقد ومحدودية الموظفين التقنيين الإنسانيين على إيصال المساعدات.
- تم تمويل نداء خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2024 بنسبة 3.1 % اعتبارا من 14 يناير 2024.
- منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، سجل ACLED ما يقرب من 4000 حدث من أحداث العنف السياسي وأكثر من 13000 حالة وفاة في السودان.
- من 25 نوفمبر 2023 إلى 5 يناير 2024، سجل ACLED أكثر من 640 حدث عنف سياسي و720 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.
- تم تسجيل معظم أحداث العنف السياسي في ولاية الخرطوم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 440 حدثًا و315 حالة وفاة. تم تسجيل ثاني أعلى أحداث العنف السياسي في ولاية الجزيرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 70 حدثًا وأكثر من 110 حالة وفاة.
- ومقارنة بالأسابيع الستة السابقة، سجل ACLED انخفاضًا بنسبة 7 % في المعارك وزيادة بنسبة 56 % في الانفجارات وأعمال العنف عن بعد في السودان.
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