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السودان خطر الأمن والغذاء

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) مع رفض جنرالات الصراع في السودان (القوات السودانية وقوات الدعم السريع) وقف الحرب، ورغما عن الهدن الكثيرة المتجاهلة، يستمر القصف وتبادل الهجمات، وأدى توسع القتال إلى أجزاء من وسط وشرق السودان - أهم مناطق البلاد لإنتاج المحاصيل - إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية خلال موسم الحصاد (ديسمبر ويناير)، وفقا لتقارير FEWS NET.
ويرجح أن يؤدي هذا التطور إلى تدهور كبير في انعدام الأمن الغذائي الحاد في الجنوب الشرقي عما كان متوقعا في السابق، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الرهيب بالفعل، وفقا لتحديث توقعات الأمن الغذائي في FEOFS NET في السودان.
ومن المتوقع حدوث أزمة واسعة النطاق (المرحلة 3) من انعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء البلاد، مع توقع نتائج الطوارئ (المرحلة 4) في المناطق الحضرية المتضررة بشدة من النزاع في الخرطوم ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى وأجزاء من ولايات النيل الأزرق.
الاستجابة الإنسانية
وتؤثر التحديات المختلفة من انعدام الأمن، والنهب والعوائق البيروقراطية، وضعف الاتصال بالشبكة والهاتف، ونقص النقد، ومحدودية الموظفين التقنيين والإنسانيين في السودان على تقديم المساعدة الإنسانية في أجزاء كثيرة من البلاد، ويؤثر نقص الوقود أيضا على حركة الموظفين والإمدادات الإنسانية وتوليد الطاقة اللازمة للعمليات (الحفاظ على تخزين سلسلة التبريد، وتوفير المياه، وما إلى ذلك)، وعلى الرغم من كل هذه التحديات، يواصل المشاركون في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليهم.
وبشكل عام، بين 15 أبريل و30 نوفمبر 2023، قدم 163 شريكا في المجال الإنساني لحوالي 5.2 ملايين شخص في جميع أنحاء السودان مساعدة منقذة للحياة وفقا لأحدث لوحة معلومات الاستجابة الإنسانية.
تمويل الخطة
وتتطلب خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 نحو 2.7 مليار دولار أمريكي لتوفير مساعدة متعددة المجموعات والحماية المنقذة للحياة إلى 14.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان في عام 2024.
واعتبارا من 14 يناير 2024، تم تقديم تمويل بنسبة 3.1 %، حيث تم استلام 83.8 مليون دولار، وفقا لخدمة التتبع المالي.
وتم تمويل خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2023 بنسبة 41.8 %.
فرار السكان
فرَّ أكثر من 500 ألف شخص من القتال الدائر داخل وحول مدينة ودمدني عاصمة الولاية والتي كانت مكانًا يلوذ به من اقتلعتهم الاشتباكات في أماكن أخرى. ويمكن أن يؤدي النزوح الجماعي الحالي أيضًا إلى الانتشار السريع لتفشي الكوليرا في الولاية، حيث أُفيد عن أكثر من 1.800 حالة مشتبه بها هناك حتى الآن، ونفس الانتهاكات المروعة التي ميزت هذه الحرب في البؤر الساخنة الأخرى – في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان – باتت ترد التقارير عنها الآن في مدينة ودمدني، من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن أطراف هذا النزاع ما زالت لا تفي بالتزاماتها بحماية المدنيين.
تعطيل المساعدات
ازداد القلق من وصول الأزمة إلى السكان في أجزاء من الخرطوم، ونيالا، وودمدني، وكذلك النازحين، بسبب تأثير القتال المكثف وتعطيل المساعدات الإنسانية.
وما يقرب من 9 أشهر من الحرب دفعت بالسودان إلى دوامة تزداد تدميرًا يومًا بعد يوم. ومع توسع النزاع، تتعمق المعاناة الإنسانية، ويتقلص وصول المساعدات الإنسانية، ويتضاءل الأمل. وهذا لا يمكن أن يستمر.
لذا يطالب عام 2024 المجتمع الدولي، ولا سيما أولئك الذين لهم تأثير على أطراف النزاع في السودان، باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف القتال وحماية العمليات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات إلى ملايين المدنيين.
والآن بعد أن وصلت الأعمال العدائية إلى سلة غذاء البلاد في ولاية الجزيرة هناك المزيد على

- نزح أكثر من 7.4 ملايين شخص داخل السودان وخارجه منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023.
- زاد عدد النازحين في السودان بنحو 611000 شخص خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى النزوح الناجم عن النزاع من الجزيرة وولايات أخرى.
- يؤثر انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية وضعف الاتصال الشبكي والهاتفي ونقص النقد ومحدودية الموظفين التقنيين الإنسانيين على إيصال المساعدات.
- تم تمويل نداء خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2024 بنسبة 3.1 % اعتبارا من 14 يناير 2024.
- منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، سجل ACLED ما يقرب من 4000 حدث من أحداث العنف السياسي وأكثر من 13000 حالة وفاة في السودان.
- من 25 نوفمبر 2023 إلى 5 يناير 2024، سجل ACLED أكثر من 640 حدث عنف سياسي و720 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.
- تم تسجيل معظم أحداث العنف السياسي في ولاية الخرطوم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 440 حدثًا و315 حالة وفاة. تم تسجيل ثاني أعلى أحداث العنف السياسي في ولاية الجزيرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 70 حدثًا وأكثر من 110 حالة وفاة.
- ومقارنة بالأسابيع الستة السابقة، سجل ACLED انخفاضًا بنسبة 7 % في المعارك وزيادة بنسبة 56 % في الانفجارات وأعمال العنف عن بعد في السودان.

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