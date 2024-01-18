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الفهلوة سلاح شركات التأمين على المركبات لهدر حقوق المتضررين

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المطالب والشكاوى المقامة ضد شركات التأمين ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2022، وذلك وفقًا لما رصدته ((الوطن)) من خلال التقارير الأخيرة لمركز الصلح في المنازعات التأمينية، والمنشورة على موقعه الرسمي، وذلك على الرغم من الإصدارات واللوائح المنظمة لعمل شركات التأمين، وهي اللوائح التي وضعت بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن لهم؛ ومنها إصدار البنك المركزي قواعد للتأمين الشامل على المركبات، والدليل الإرشادي الذي نشرته الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، والذي هدف إلى التوعية بحقوق المواطنين، كما سبق الاثنين إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات من مؤسسة النقد العربي الإسلامي.
وبلغت نسبة الزيادة في طلبات الصلح المقدمة لدى الأمانة العامة للجان فض المنازعات عن تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات 97% من إجمالي طلبات الصلح المقدمة في العام الذي سبقه، في حين بلغت نسبة الزيادة من نوع التأمين الشامل على المركبات 98% وذلك باعتبارهما يمثلان النسبة الأكبر من مجمل عدد الدعاوى المقدمة لدى مركز الصلح.
وفي تعبير قد يبدو مفاجئًا، أشار بعض المتظلمين إلى أن بعض موظفي شركات التأمين يمارسون ما يسمى مصطلحًا ((الفهلوة)) لرفض مطالبات المتضررين.. والفهلوة كلمة تعبر عن ((سعة الحيلة))، لكنها تستخدم على الأخص حين تكون سعة الحيلة في المخادعة والتلاعب.
منازعات ومطالبات
بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال 2022، وبحسب شركات التأمين 2741 طلبًا قابلاً للصلح، و647 طلبًا تمت إحالته إلى لجان فض المنازعات، وبلغت قيمة المطالبات 57.370.109 ريالاً، أما قيمة المطالبات في طلبات الصلح المشتركة فقد بلغت 56.928 ريالاً.
هذه المؤشرات وإن رمت إلى تفعيل منظومة المصالحة، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسخير الجهود لإنجاز طلبات الصلح، حيث تم تقليص مدة تسوية المنازعات التأمينية إلى 15 يومًا لتسريع وتيرة العمل في خدمة المستفيد وضمان حقوق الأطراف المتنازعة وحلها، إلا أنها من جانب آخر توضح بشفافية أن الأخطاء واردة، وأن شكاوى المواطنين التي يتظلمون خلالها من بعض شركات التأمين لم تأت من فراغ، فيما أرجع مواطنون بعض أسباب المنازعات إلى فهلوة موظف التأمين الذي قد يتلاعب في الردود مجتزءًا من النظام ما يجعله يقابل مطالبة مواطن برفض التأمين.
وهذا بالضبط ما شرحه عيد الناصر، وهو رئيس لجنة التأمين السابق في غرفة الشرقية، وموظف متقاعد من قسم التأمين بشركة أرامكو السعودية، بأسلوب استنكاري، متسائلاً: ألا يجب معاقبة من يتعمد الكذب عبر استخدام ((اللغة المهنية)) للمخادعة؟ في إشارة إلى ردود شركات التأمين على المطاليين بالحق.
وسلط الناصر، الضوء على جانب حقوقي مالي في مطالبات تأمين المركبات، متطرقًا إلى مواقف بعض شركات التأمين من طلب التعويض، وهو موضوع أعاد إلى الأذهان مواجع مواطنين تعرضوا لبعض الممارسات غير النظامية.
في الوقت نفسه، ألمح متخصصون ومحامون إلى أهمية تفعيل جانب التوعية بالحقوق والواجبات، وتعريف العميل على الأبواب التي يمكنه أن يطرقها إذا شعر بالظلم، وشددوا على أن الأنظمة المعمول بها في قطاع التأمين، يمكن أن تعيد الحقوق إلى أصحابها إذا ما قرروا خوض الطريق إلى نهايته، مشيرين إلى وجود جهات رقابية عدة، يمكن أن يلجأ لها المتضرر إذا لم يحصل على حقوقه.
إغلاق ملف
استرجع الناصر تفاصيل حادث تصادم وقع لأحد أصدقائه مع طرف آخر، وقال ((هرب المتسبب من موقع الحادث، ولكن تم التعرف عليه لاحقًا، وتحميله نظاميًا ـبحسب تقرير الحادث- كامل المسؤولية (100%) عن الحادث، بعد ذلك، تقدم المتضرر بطلب إلى شركة التأمين لتعويضه عما أصاب مركبته من أضرار لحقت به، وجاء رد شركة التأمين برفض المطالبة)).
وعن أسباب الرفض، ساق الناصر النص الرسمي لما ذكرته شركة التأمين، وذكر فيه: ((بعد النظر في مستندات المطالبة، تبين لنا أن المؤمن له قام بالهرب من موقع الحادث، وهو الأمر الذي يعتبر من الاستثناءات، وذلك بنص المادة (السادسة) الفقرة (العاشرة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي تنص على أن الشركة لن تكون مسؤولة عن سداد التعويضات - الفقرة العاشرة (هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول)، وعليه تم إغلاق ملف المطالبة)).
وثيقة التأمين
علّق الناصر عن هذا الرد، قائلاً ((تعمدت الشركة بذكاء، الاعتماد على بعض النصوص من وثيقة التأمين الإلزامي، بحيث يبدو الرد علميًا وموضوعيًا ومهنيًا لا غبار عليه، وهو بهذه الصيغة، يكون قادرًا على وضع القارئ البسيط، أمام هالة مهنية وقانونية مقنعة، تجعله يصدق ما جاء في رد شركة التأمين)).
وتابع ((لكن الأمر المؤكد، هو أن من كتب رد الشركة، قد اجتزأ من نص الوثيقة، وتجاهل بعض البنود المهمة التي تعطي للمتضرر الحق في التعويض)).
وأضاف، هذه طريقة تعتمدها بعض الشركات، وكأنها تقول: ((نحن نرد عليه بالرفض، وإذا اعترض ورفع القضية، يكون لكل حادث حديث))، وكما سمعت، فإن نسبة كبيرة من المواطنين في مثل هذه الحالات يقتنعون بالكلام المنمق بمفردات القانون.. ويسلمون أمرهم لله ويعدونه قضاءً وقدرًا، وأن الرزق على الله، والقلة هي التي تعترض أو تطلب النصيحة من الآخرين.
هروب السائق
أضاف الناصر، أحب أن أوضح رأيي المهني، وبناءً على بنود وثيقة التأمين الإلزامي، هو أن شركة التأمين ملزمة بتعويض المتضرر، ورأيي هذا مبني على ما جاء في ((المادة الثامنةً)) من الوثيقة الموحدة التي تقول: ((الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الغير مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب..))، وتذكر هذه المادة مجموعة من الفقرات التي تغطيها.. ومن بينها الفقرة (ز) التي تقول: ((هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول))، هذه المادة التي تعامى عنها والتف حولها كاتب رد شركة التأمين و((موقع خطاب الرفض))، هذه المادة بكل بساطة تقول إن شركة التأمين ملزمة بتعويض الطرف المتضرر، مع احتفاظ شركة التأمين بحقها في الرجوع على المؤمن لديها، لتحصيل ما دفعته لتعويض الطرف المتضرر.
العملية التأمينية
تعمد الناصر أثناء تعليقه، التركيز على نقطتين، وقال: ((النقطة الأولى أن من كتب رد شركة التأمين، ووقعه يفترض أن يكون شخصًا لديه الخبرة والمعرفة، وإلا لما أعطي مثل هذه المسؤولية المهمة في العملية التأمينية، ومع ذلك، قام باللف والدوران و((الكذب المهني))، لحرمان المواطن من الحصول على حق من حقوقه التي ينص عليها القانون))، وأكمل ((إذا كان هذا الشخص جاهلاً بمهنته، فهذه مصيبة أدهى وأمر من سابقتها)).
وجاء في النقطة الثانية ـبحسب الناصرـ ((حين تلزم شركة التأمين بتطبيق بنود الوثيقة، وتعويض المتضرر، دون الذهاب إلى أبعد من ذلك، فإن موظفي الشركة والمسؤولين عنهم، يستمرون ويستمرئون مثل هذه الممارسات دون أن يجدوا من يردعهم بشكل حاد وقاطع)).
وأضاف ((أعتقد أنه من الضروري أن يُعاقب كاتب الرد ومن وقع عليه، وكذلك الشركة التي تسمح بمثل هذه الممارسات، دون ذلك، فإن التسويف والتلاعب و((الفهلوة)) تبقى ديدن البعض في كل مرة يجدون الفرصة مواتية لهم؛ لأن في كل ذلك هدر لوقت وحق المواطن، وكذلك هدر الوقت للجهات المعنية في الدولة، وهو كذلك يسيء الى سمعة سوق التأمين في المملكة)).
الحق القانوني
من جانبه، يقول سامي المسلم، وهو يصف نفسه بأنه كان ضحية لشركة تأمين تلاعبت عليه على حد قوله، ولم تمنحه حقه القانوني ((ضاع حقي وتم التحايل عليّ بطريقة فذة، ولم أستطع أن أفعل شيئًا)).
وأكمل: في أحد شوارع الدمام، وقرب مقر شركة الاتصالات، صدمني أحد المواطنين من الخلف، وتضررت سيارتي، وهي نوع ((مرسيدس)) بالكامل من الخلف، وجاء ممثل شركة ((نجم)) وحمّل المخطئ نسبة مسؤولية 100%، وقدّر قيمة الأضرار المطلوب إصلاحها بـ17 ألف ريال كأقل تقدير، بعد عرضها على 3 ورش، وعند مراجعة شركة تأمين الخصم المؤمن لديها، رفضت تعويضي، وقال ممثل الشركة سنرسل السيارة لشيخ المعارض، وجاءت الطامة الكبرى بأن تقديره 500 ريال فقط لا غير، ورفعت شكوى في الغرفة التجارية دون أن يفيدوني بشيء، وراجعت شركتي التي أنا مؤمن لديها تأمينًا شاملا، وأخبروني بأنه كان علي مراجعتهم قبل فتح المطالبة، وبهذا الأسلوب فقدت أحقيتي لديهم في المطالبة، وأخيرًا قمت بإصلاح سيارتي على حسابي الخاص، و((ريحت)) رأسي من الدوشة.
أسلوب متعمد
يعود الناصر إلى التعليق على ما رواه المسلم، ويقول: كان يجب رفع المطالبة أمام لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، لافتًا إلى أن القضية كانت ستحل بسهولة.
من جانبه، تمنى مواطن آخر، يدعى أمين الصفار، أن يكون لهيئة التأمين دور أكبر في معالجة ما اعتبرها ظاهرة خطيرة في عالم تأمين المركبات، وقال ((للأسف، بعض شركات التأمين ما زالت تشعر أنها فوق الجميع، وقد تلجأ لهذا الأسلوب اعتمادًا على أن العميل ليس لديه النفس الطويل للمتابعة))، متمنيًا أن يكون لهيئة التأمين الجديدة دور مناسب لمعالجة هذه الظاهرة.
تقديم شكوى
يتناول المحامي، محمد الجشي، واقعة هروب أحد طرفي الحادثة المرورية بالتعليق، ويقول: إذا هرب المتسبب في الضرر من الموقع، فعلى الطرف المتضرر أن يتقدم ببلاغ بهذا المضمون لدى الجهة المختصة، وهي المرور، ومن ثم، إذا كانت وثيقة تأمينه شاملة فعليه مطالبة الشركة المأمن لديها، ومن ثم إصلاح المركبة، وعلى شركة التأمين مطالبة الطرف الآخر ((المتسبب بالضرر)).
وأضاف ((إذا كانت وثيقة الطرف المتضرر شاملة، ورفضت شركة التأمين إصلاح مركبته، فمن حقه تقديم شكوى لدى هيئة التأمين كونها المسؤولة عن رقابة شركات التأمين، كما يمكنه رفع دعوى قضائية أمام الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وتتولى الأمانة والهيئة بدورهما النظر في هذه الحالات، وتحقيق أعلى درجات المهنية التي تنعكس بالإيجاب على سوق التأمين، وضمان حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية)).
وأكمل الجشي: أما إذا كانت وثيقة تأمين الطرف المتضرر ضد الغير فقط، فيمكنه تقديم بلاغ بالهروب لدى إدارة المرور، وإذا تم التعرف على المتسبب بالضرر الهارب، فإن على الجهة المختصة استدعاءه للتحقيق معه ومطالبته بالحق العام، وفيما يخص الحق الخاص، فإن على المتضرر أن يقيم دعوى قضائية لدى الجهة المختصة، ويطالب المتسبب في الحادث، بقيمة التلفيات التي أحدثها، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من مركز تقدير((المعتمد)).
حقوق وواجبات
على الضفة الأخرى، شدد المتحدث الإعلامي عن قطاع التأمين السعودي، عادل العيسى، على أهمية التوعية بخدمات التأمين، وتوضيح الحقوق والواجبات، وقال ((قبل إطلاق هيئة التأمين، كان القطاع يقع تحت إشراف البنك المركزي، ومجلس الضمان الصحي المختص بالتأمين الطبي، فيما كان البنك المركزي ((ساما)) يقوم بدور الرقابة على أداء شركات التأمين)).
وأضاف: هناك لائحة واضحة لقطاع التأمين، تتضمن مبادئ حماية عملاء الشركات، وضمان حقوقهم، وهذه اللائحة معتمدة وموجود في موقع هيئة التأمين، وكذلك في موقع ((ساما))، وهي توضح حقوق وواجبات المستفيد والشركة، خاصة إذا كانت هناك منازعات من الطرفين.
المنازعات واردة
يواصل العيسى ((المنازعات أمر وارد في كل الأحوال، وفي أي قطاع في المملكة، وفي وقت سابق، كانت مراجعة عقود التأمين تتم من قبل البنك المركزي، لكن لاحقًا تم إنشاء لجنة فض المنازعات في مخالفات التأمين، وهي جهة مختصة بمثل هذه الأمور)).
وتناول العيسى جانبًا من الإجراءات التي تتم بين العميل وشركات التأمين في حال وجود مطالبات، وقال ((تبدأ المرحلة الأولى من هذه الإجراءات، بتقديم العميل مطالبته بأي نوع من أنواع التأمين، وهنا قد تقبل الشركة الطلب، وتعمل على تنفيذه، وقد ترفضه، وفي هذه الحال، عليها أن تقدم إيضاحًا كاملاً بأسباب الرفض، سواء كان رفضًا كليًا أو جزئيًا، وذلك خلال 15 يوم عمل)).
وتابع ((في المرحلة الثانية، إذا لم يقتنع العميل برفض طلبه، يحق له تقديم طلب ثان في صورة شكوى إلى الشركة نفسها، متضمنًا مستنداته والإقرارات التي تثبت حقه، فإن كررت الشركة رفضها، يحق له أن يرفع شكواه في منصة خاصة لرفع الشكاوى خصصتها هيئة التأمين، وإذا قررت الهيئة الرفض، يمكنه أن يحول الموضوع إلى لجنة فض المنازعات، التي بدورها ستبت بالحكم الأنسب الذي يضمن حق المواطن إذا كان له الحق، أو بيان عدم أحقيته، مع التوضيحات اللازمة)).
مراقبة الموظفين
يبين العيسى وجود رقابة على أداء موظفي شركات التأمين، وقال ((الرقابة تشمل الالتزام بالأنظمة بما يخدم حماية المستفيد، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة له، وهذا هو الهدف الأساس ضمن الإستراتيجية العامة لضمان المعاملة العادلة وتحقيق الشفافية في العمل)).
وأشار إلى أن ((الرقابة على أداء شركات التأمين وموظفيها متواصلة بشكل مستمر ودائم، سواء من هيئة التأمين حاليًا، أو من البنك المركزي سابقًا، حيث تتم المراجعة الدورية الشهرية من قبل هيئة الرقابة الخاصة على عمل شركات التأمين لجميع الشركات، وسير العمل فيها، كما يتم الاطلاع على تقارير شكاوى المستفيدين، وكيفية معالجتها، ولضمان حسن سير العمل، وخدمة العملاء بشكل مثالي من قبل الشركات، يتم اختيار بعض المعاملات عشوائيًا، والتواصل مع أصحابها للمتابعة والوقوف على المستجدات من أجل حل الشكاوى المرفوعة، ومعرفة مدى رضا العميل عن الخدمة بعد المعالجة)).
معرفة الحقوق
حث العيسى المواطنين على معرفة حقوقهم تمامًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية توعيتهم بهذه الحقوق، وقال ((على المواطن أن يعرف كامل حقوقه في تأمين المركبات أو غيرها من أنواع التأمين، وعليه أن يعي أهمية التأمين ودوره في حفظ الأرواح، وخفض التكلفة المالية في حال حدوث حادث لا سمح الله، كما أن للنشرات أو التقارير التوعوية وحتى المخالفات دورها في تنبيه المواطن، ومن هذا -على سبيل المثال- المخالفة التي تم استحداثها أخيرًا حول عدم وجود تأمين السيارة، والرصد الآلي للمركبات منتهية التأمين أو التي لم يتم التأمين عليها من الأساس، لتكون وثيقة التأمين إلزامية على كل مواطن يمتلك مركبة، وبهذا ارتفع مستوى الوعي بأهمية تأمين المركبات، بما يحفظ سلامة راكبيها، فضلاً عن دورها في إدارة المخاطر، بتحمل تكاليف الحوادث في إصلاح المركبة، أو علاج المتضررين، أو حتى في دفع الدية للمتوفى جراء الحادث، لا قدر الله)).
عدم الرضا
كشف المحامي، ثامر المحسن، عما يمكن أن يسمى ((ظاهرة عدم رضا العملاء)) على أداء بعض شركات التأمين، وقال ((هذه مشكلة تحتاج إلى وعي ومعرفة بالحقوق والواجبات، كما تحتاج إلى المتابعة لرفع الظلم إن وجد)).
وأوضح أن المملكة فتحت أبوابًا كثيرة تدريجية لحصول المواطن والمقيم على كامل حقوقهم، مبينًا أن ((لجنة المنازعات والمخالفات التأمينية، هي قضاء متخصص ومستقل، وقد تم تعديل اللائحة الخاصة بالتأمينات وتحديثها لأكثر من مرة، بما يعزز جانب حماية العميل وحفظ حقوقه)).
وأضاف: في حال وقوع حوادث، يستطيع المواطن المتابعة أولا مع شركة ((نجم)) أو مع إدارة المرور بحسب نوع الضرر وآلية الحادثة، وبعد ذلك، يتابع مع شركة التأمين ما يؤمن حقه إن كان التقرير يوضح ذلك، ومن حقه أن يتظلم لدى الجهات إذا لم يحصل على حقوقه كاملة.
المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
الحالات التي تلتزم الشركة فيها بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق، أو المتسبب في الحادث، وللشركة حق الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته للغير في الحالات التالية:
أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة
1- مستعملة على وجه يخالف قيد الاستعمال.
2- تحمل عددًا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت أن الحادث بسبب هذا التجاوز.
3- السير بالمركبة عكس السير.
5- القيادة تحت تأثير المخدرات أو عقاقير طبية لا يسمح بالقيادة عند تناولها.
6- قيادة من يقل عمره عن 18 سنة، ما لم يكن هو المؤمن له.
7- إذا ثبت أن قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة، أو تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها أو منتهية خلال 50 يومًا من تاريخ الحادث.
8- هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول.
9- تجاوز الإشارة الحمراء.
طلبات الصلح المقدمة للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات التأمينية
- 3388 طلب صلح في 2022.
- 1734 طلب صلح في 2021.
-2741 طلب صلح مقبول في 2022.
- 647 طلب صلح أحيل إلى اللجان في 2022.
- 57.370.109 ريال إجمالي قيمة المطالبات في طلبات الصلح المقدمة بحسب شركات التأمين.

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