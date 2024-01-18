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2.250 تريليون ريال قيمة خدمات تلقيح يقدمها النحل

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يعتمد الأمن الغذائي والتغذية وصحة البيئة على تلقيح النباتات لإنتاج المحاصيل حسب تأكيدات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ((الفاو))، يسهم النحل من الملقحات بنسبة 35% من إجمالي إنتاج المحاصيل في العالم، حيث يلقح النحل نحو 87 من أصل 115 محصولا غذائيًا رئيسًا في جميع أنحاء العالم.
ويعد التلقيح مسؤولا عما يقرب من 90% من نباتات الزهور البرية، و75% من المزارع الصالحة للأكل،
واللافت أنه في كثير من دول العالم التي تهتم بموضوع التلقيح، فإن ما يجنيه النحالون من تأجير خلايا نحلهم لتلقيح نباتات المزارعين يفوق بأضعاف مضاعفة ما يجنونه من قيمة العسل الذي ينتجه هذا النحل.
الأمن الغذائي
يعد نحل العسل أكثر الملقحات المدارة انتشارًا في العالم، حيث يوجد ما يقارب 81 مليون خلية تنتج 1.6 مليون طن من العسل سنويًا، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، وحسب تأكيدات مديرها العام فإن ((التقديرات تشير إلى أن قيمة خدمات التلقيح التي تقدمها الملقحات للمحاصيل الزراعية التي تسهم في الإنتاج الغذائي العالمي تصل إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي سنويًا، أي ما يعادل 2.250 تريليون ريال)).
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن تلقيح النحل يسهم بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسهم بنحو 14.2 مليار دولار سنويًا في أستراليا، فيما تجاوزت القيمة السنوية للمحاصيل الملقحة في كندا عام 2022 ما يقدر بـ7 مليارات دولار.
زيادة المحاصيل
يسهم النحل بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي، وفقًا لـ((الفاو))، فثلث إنتاج الغذاء في العالم يعتمد على تلقيح النحل، أي أن واحدة من كل 3 قضمات من الطعام الذي نتناوله يحتاج إلى النحل والملقحات الأخرى وإلا فلن تكون موجودة في طبقنا.
يعمل النحل وغيره من الحشرات الملقحة على تحسين إنتاج الغذاء لملياري مزارع صغير، وإذا تمت إدارة التلقيح بشكل جيد، فيمكن أن تزيد غلة المحاصيل بنسبة كبيرة، وتعمل الملقحات أيضًا على زيادة جودة الغذاء.
طلب متزايد
يزداد الطلب باستمرار على الأمن الغذائي في مواجهة تحديات تغير المناخ وتغيرات استخدام الأراضي والتوسع السكاني البشري، ويمكن أن يؤدي التلقيح المناسب إلى تحسين كمية ونوعية الفواكه والمكسرات والزيوت والمحاصيل الأخرى المنتجة.
اختفاء البشر
في أوائل القرن العشرين، قال ألبرت أينشتاين عبارة بدت في نظر أغلب الناس مروعة بلا داع ((إذا اختفى النحل من على وجه الأرض، فلن يتبقى للإنسان سوى 4 سنوات ليعيشها)).
وتبدو المعادلة واضحة، فإذا لم يكن هناك مزيد من النحل، فلا مزيد من التلقيح ولا مزيد من النباتات ولا مزيد من الحيوانات ولا مزيد من الإنسان، ويبدو هذا الاقتباس من عالم الفيزياء الألماني بمثابة إنذار نهائي لم يعد من الممكن تجاهله، خصوصًا أن النحل يختفي، ومعه يتعرض مستقبل البشر أيضًا لخطر جسيم.
مناحل ريفية
أكد استاذ علم النحل، البرفيسور أحمد الخام الغامدي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة لها جهود متميزة لدعم صغار المزارعين ضمن برنامج التنمية الريفية المستدامة، وقطاع النحل ضمن القطاعات التي يدعمها البرنامج حاليًا بشكل سخي، لذلك فإن تخصيص دعم برنامج مناحل صغيرة لصغار المزارعين يقع ضمن الدعم المخصص من ((ريف)) ويعد من مستهدفاته، ومن ضمن الأنشطة الزراعية ذات الميز النسبية والجدوى الاقتصادية.
ويهدف البرنامج إلى استفادة المزارعين الصغار من النحل في تلقيح محاصيلهم، ومن منتجات النحل وصناعاتها التحويلية، خاصة في ظل مبادرة زراعة 45 مليون شجرة فاكهة و4 ملايين شجرة ليمون ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
وبرنامج ((ريف)) هو برنامج التنمية الريفية المستدامة، ويهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، كما يعمل على تنمية عدة قطاعات مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المُحددة استنادًا إلى الميزة النسبية للمناطق.
تأجير النحل للتلقيح
يضيف البرفيسور ((في كثير من دول العالم يستفيد النحالون ماليًا، سواء من تأجير نحلهم للمزارع أو من إنتاج العسل وحبوب اللقاح والمنتجات الأخرى عند أخذ نحلهم للمزارع، وفي عدد من الدول المهتمة بهذا الموضوع فإن دخل النحّال من تأجير النحل أكثر من دخله من إنتاجها من العسل، على سبيل المثال تقدر قيمة تلقيح النحل في أوروبا الغربية بما يتراوح بين 30 إلى 50 ضعف قيمة العسل، وقيمة الشمع في هذه المنطقة.
وفي أفريقيا بصفة تقدر أحيانًا قيمة تلقيح النحل بـ100 ضعف قيمة العسل المنتج، وتبلغ الفائدة الاقتصادية لخدمة تلقيح نحل العسل 4.58 مرة أعلى من إنتاج العسل في إثيوبيا، و15 إلى 20 مرة أكثر قيمة مقارنة بالعوائد من العسل والمنتجات الأخرى في الهند.
تلقيح تجاري
ويستعرض الغامدي تجربة خاصة قدمتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تلقيح اللوز بواسطة نحل العسل، وكاليفورنيا مسؤولة عن إنتاج 80% من اللوز في العالم، ويعتمد هذا المحصول بشكل كامل على التلقيح بواسطة نحل العسل، ودون النحل لن يكون هناك لوز.
وفي كل عام تقوم 81 مليار نحلة عسل من 1.6 مليون خلية بتلقيح أكثر من 2.5 تريليون زهرة لوز في أكبر هجرة للنحل على الكوكب، حيث ينقل النحالون هذا النحل من جميع أنحاء الولايات المتحدة على متن 6000 شاحنة.
تأجير الخلايا
يعتمد سعر تأجير الخلايا للمزارعين على قوة الخلية ويتراوح بين 150 إلى 200 دولار أمريكي، ويستمر بين شهرين إلى 3 أشهر.
وفي جنوب البرتا في كندا يتم استئجار ما بين 55000 إلى 75000 مستعمرة نحل العسل لتلقيح حقول الكانولا لإنتاج بذور الكانولا الهجينة التي تعد مصدرًا جيدًا للزيت، وتبلغ تكلفة إيجار الخلية الواحدة في كندا ما بين 50 إلى 150 دولارًا أمريكيًا.
وفي فيكتوريا، في أستراليا يتم نقل حوالي 277 ألف خلية في موسم تلقيح أشجار اللوز، والتي يتم نقلها إلى البساتين على الشاحنات بواسطة مربيّ النحل التجاريين.
في أستراليا، وصلت تكلفة تلقيح اللوز في عام 2022 إلى 160 دولارًا أمريكيًا لكل خلية، في حين أن أسعار تلقيح التفاح تزيد عن 65 دولارا أمريكيا لكل خلية.
دراسة حقلية
تأكيدًا على أهمية التلقيح الذي يمارسه النحل، يقول أستاذ المحاصيل في كلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، الدكتور سالم الحمر ((أجريت دراسة حقلية في كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود خلال موسمي 2006-2007 بغرض معرفة تأثير التلقيح بالنحل على صنفين من الفول البلدي، وأوضحت النتائج وجود اختلافات في معدل ارتفاع كمية المحصول عندما تم استخدام النحل في التلقيح)).
وتابع ((تعد عملية التلقيح بالملقحات، ومنها النحل، عملية أساسية لتحسين كمية المحصول وخاصة في المحاصيل خلطية التلقيح)).
ويختم ((من الأهمية بمكان أن الملقحات، خاصة النحل، تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن الغذائي، إضافة إلى أنها تسهم في التوازن والتنوع البيولوجي والبيئي)).

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