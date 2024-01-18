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الحفلات والتجمعات من القصور والاستراحات إلى المخيمات

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) باتت إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية بما فيها الترفيهية المتنوعة في المخيمات بمثابة الموضة التي شملت كذلك حفلات السمر و((الملكة)) والنجاح واللقاءات الأسرية، وذلك بدلا من إقامتها في قصور الأفراح والاستراحات، وهو تحوّل بات واضحا ويشهد إقبالا متزايدا خلال الفترة الحالية، وعلى الأخص في الإجازات الأسبوعية والرسمية.
وكسبت المخيمات الجولة على حساب بعض قصور الأفراح والصالات لتوفرها على الأجواء الجميلة وتوفرها على المتطلبات الأساسية من تجهيزات متكاملة ونظافة والفرش الفاخر والمجالس الكبيرة التي تتسع في بعض الأحيان لأعداد كبيرة من الأشخاص، ناهيك عن أسعارها الملائمة.
جلسات متنوعة
يقول صاحب أحد المخيمات علي محمد الشهري لـ((الوطن)) خلال جولة ميدانية لها ((باتت المخيمات تتنافس في توفير جلسات متنوعة للشباب والكبار، وتوفر قسما خاصا للسيدات وجلسات للبنات، وصارت تهتم بالديكورات التراثية و(شبّة) النار)).
وتطرق إلى أن الأسعار تتراوح بكامل الموقع، ولجميع المخيمات المنتشرة على طريق هدى الشام من 600 إلى 3000 ريال لليلة الواحدة، تبدأ من الرابعة عصرا إلى الفجر للمخيم الواحد الذي يتوفر فيه قسم خاص للرجال وآخر للنساء)).
وأشار إلى أن عمل المخيمات مستمر ومتواصل طيلة فترة الشتاء، وقال ((طيلة الإجازة الماضية النصفية كانت الحجوزات مقفلة ومغلقة لجميع المخيمات على طريق هدى الشام، وذلك نتيجة الإقبال عليها من الأهالي، سواء من المواطنين أو المقيمين، بمن فيهم منسوبو سفارات عدد من الدول المجاورة، إضافة إلى مسؤولين بمختلف الإدارات والجهات الرسمية)).
وأكمل ((حظيت المخيمات بهذا الإقبال نظرًا لوجود مجالس كبيرة وفاخرة مجهزة على أكمل وجه))، موضحًا أن التأجير يتم لمدة 24 ساعة.
نافورة وحنيذ
بيّن الشهري، أنه حرص على تميّز موقعه بوضع نافورة في المخيم كحركة تحدٍ مع الذات قبل التنافس مع المخيمات الأخرى، وقال ((لله الحمد، نجم عن هذه الفكرة إقبال كبير، وحققت نتائج باهرة، كما جهزنا دورات المياه بالسيراميك، وبات الطلب على المخيم في تزايد مستمر نتيجة تجهيزه المماثل لتجهيزات الفنادق العالمية من ذوات الخمسة نجوم)).
وتابع ((هيأنا المخيم، ووضعنا حدودًا ومدخلًا ببوابة رئيسة لتنظيم عملية الدخول والخروج وعدم إثارة الفوضى وخاصة من تأجير الدبابات والمارة، كما تم وضع ألوان خاصة للسيدات والرجال، وتم تزيين المخيم بكافة الوسائل التي ترغّب المرتادين به)).
ولفت إلى أنه ((يستمتع بتقديم خدمات أخرى وذلك بتحضير الأكلات الشعبية مع زوجته التي تساعده وتسانده في مهامه العملية بالطبخ للزبائن، حيث يقدمون كافة الأكلات ما بين طبخ عربي والسليقة والحنيذ والمندي وغيرها)).
أجواء رائعة
أوضح فيصل الحرندة، وهو أحد مرتادي المخيمات لـ((الوطن)) أن ((أجواء المخيمات في مثل هذه الأوقات رائعة وتشرح الصدر، خاصة أنها باتت تجهز بكافة الترتيبات، وتمتاز بالنظافة والتحضيرات المتكاملة الجميلة))، معربًا عن سعادته الغامرة بالاستمتاع بهذه الأجواء الخلابة وسط ربوع المملكة، حيث تتوفر كافة المقومات والتجهيزات الكفيلة بقضاء الإجازات وسط الأمن والأمان والخدمات المتكاملة)).
مناسبة في مخيم
من جانبه، أوضح ماجد عسيري أنه حرص وزملاءه في العمل على إقامة مناسبة خاصة بهم في أحد المخيمات، وقال ((وفرت لنا هذه الفكرة فرصة رائعة للتمتع بالأجواء الخلابة التي تشهدها بلادنا هذه الأيام)).
وأضاف ((على الرغم من أنني أحضر للمرة الأولى إلى هذا الموقع، إلا أنني أعتقد أنه من أفضل المواقع، والمخيم مجهز على نحو متميز، كما أن سعره مناسب على الرغم من شدة الإقبال المتزايد على هذه المواقع)).
حراك مواز
من جانبه، أعرب طلال بن سعد الزهراني عن انبهاره بالتفاعل الذي يبديه رواد المخيمات، معربًا عن إعجابه بفعالية الدراجات الهوائية وبقية النشاطات الترفيهية داخل المخيمات التي تشهد تنافسات لطيفة بالألعاب والفعاليات المقامة فيها وعلى جوانبها.
لماذا تتحول المناسبات لتقام في المخيمات؟
ـ لتوفرها على الأجواء الجميلة الطبيعية
ـ لتوفرها على المتطلبات الأساسية من تجهيزات متكاملة ونظافة وفرش فاخر ومجالس الكبيرة
ـ لأسعارها الملائمة
ـ للفعاليات والنشاطات التي تقام فيها.

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