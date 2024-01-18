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خيام في الأحواش وفوق الأسطح تعوض سكان جدة عن المخيمات

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل ارتفاع أسعار إيجار المخيمات التي انتشرت في ضواحي مدينة جدة لجأ عدد من سكان المدينة إلى ((الخيام الهوائية)) كبديل معقول ينصبونه في فناءات الفلل السكنية والاستراحات الخاصة، وحتى أسطح المنازل، وهو يمنحهم فرصة عيش تجربة التخييم والاستمتاح بالأجواء المعتدلة التي تشهدها جدة حاليًا،
وتمتاز الخيام التي يستخدمها أهالي جدة بسهولة امتلاكها لعدم ارتفاع أسعارها، كما تمتاز ببساطة ويسر نصبها في الأماكن التي يختارونها.
الشتاء موسم المخيمات
أوضح عبدالعزيز الغامدي أنه بعد ارتفاع أسعار المخيمات في جدة اضطررنا إلى البحث عن البدائل المتاحة، ولجأ كثيرون إلى فكرة الاستعانة بالخيام الهوائية التي تمتاز بسهولة حملها ووضعها في المكان المناسب للأسرة، وأصبحت موضة تعارف عليها أهالي جدة ممن تستهويهم المخيمات، حيث صاروا يعيشونها بلا كلفة كبيرة في منازلهم.
ويضيف ((للخيم الهوائية أبعاد مختلفة، ويتم تثبيتها بمسامير وحبال بعد استخدام المضخة الكهربائية لنفخها))، وأكمل ((تفضل كثير من الأسر التي تمتلك فللا سكنية شراء هذه الخيام ووضعها في فناء المنزل خلال فصل الشتاء، ومن ثم يفرغونها من الهواء مع بداية الصيف ويحتفظون بها بانتظار الشتاء التالي)).
إقبال شبابي
من جهته أكد علي الأحمدي أن فكرة استبدال المخيمات المتعارف عليها في المناطق، والتي تكون بالإيجار، بالخيام الهوائية باتت تستهوي كثيرين، وعلى الأخص الشباب الذين وجدوا في الخيام الهوائية متنفسًا لهم لعيش أجواء التخييم داخل الاستراحات دون تحمل كلفة إيجار المخيمات بالخارج.
وأكمل: ((تعتمد الخيام الهوائية على تزويدها بالهواء عن طريق مضخة هواء، وتثبت بمسامير بغرزها في الأرض، وقد لا تحتاج إلى تثبيت إذا ما وضعت على أسطح المنازل)).
خيمة للسهر
يقول الشاب، ماجد البقمي: ((لدينا استراحة نجتمع فيها كمجموعة من الشباب الذين يعشقون التخييم، ولذلك فكرنا بشراء خيمة هوائية ملكية ذات سعة كبيرة، وقد اشترينا واحدة بـ4000 ريال، ووضعناها في فناء الاستراحة، ونحن نجتمع فيها كل ليلة فنسهر ونسمر ونتبادل الحديث، ونكسر الروتين اليومي حتى صارت ملاذنا للهروب من أعباء العمل وضغوط الحياة اليومية))، وتابع ((لا بد من وضع الخيمة على أرض مسطحة، ولا بد أن تُبعد عن الأشياء الحادة حتى لا تتضرر)).
إقبال كبير
يوضح عبدالله عبدالقادر، وهو بائع في أحد محلات مستلزمات الرحلات أن هناك إقبالا كبيرًا من أهالي جدة على شراء الخيام الهوائية؛ وذلك لأنها خفيفة الوزن وذات جودة عالية، وهي تصنع من القطن، ويبلغ وزنها نحو 18 كلج، ويوجد فيها مظلتان وناموسية، وتمتاز بأنها قابلة للنفخ وتكون شبيهة بالمخيمات العادية التي تؤجر في البر.
وتابع ((يعتمد إطار الخيمة على أنبوب مقاوم للرياح ومقاوم للمياه، وتتميز الخيمة بالعزل الحراري، وتصميمها يعطيها مظهرًا جميلا، وتركيبها بسيط وسهل، وهي تناسب التخييم والرحلات والسفر، وهي تبنى في الهواء الطلق، كذلك يمكن أن تقام فوق أسطح المنازل وفي فناء الفلل السكنية)).
أسعار الخيام
أشار فهد القحطاني، وهو بائع في محل لبيع مستلزمات رحلات البر، إلى أن أسعار الخيام الهوائية تختلف حسب المساحة والنوعية والحجم، وكذلك حسب المميزات، فهناك خيام هوائية ملكية ذات طابع مميز يطفو عليها الجمال في المظهر الخارجي، وسعتها تكفي لأكثر من 12 شخصًا، وهي تشعر الشخص بالرفاهية وعيش التجربة الرائعة.
وأضاف: ((يتم تصينع هذه الخيام من القماش التنزاني الفاخر، وتعبئتها بالهواء عن طريق مضخة هواء كهربائية، خاصة بها، وتثبت بالأرض بكل سهولة مع المسامير والحبال وعدة الثبيت ومضخة الهواء المرفقة مع الخيمة))، وتابع ((تمتاز هذه الخيام بأنها مبطنة من الداخل والخارج بقماش، وتكون نسبة القطن فيها 50% ونسبة بوليستر 50%)).
وأكمل ((هذا دفع أهالي جدة إلى شرائها خاصة خلال موسم الشتاء، وتتراوح أسعارها بين 2500 ريال إلى 4000 ريال، أما الخيام الهوائية الأخرى دون الملكي من أنواع أخرى فأسعارها قد تكون بين 1900 ريال، وقد تصل إلى 1600 ريال حسب الحجم والنوع والجودة)).
وأشار إلى أنه هناك خيام يتم استيرادها من دول الخليج، وهي ذات جودة عالية، وعليها طلب عالٍ، وتتسع لـ6 أشخاص، وسعرها التقريبي حوالي 3200 ريال، وتمتاز بأنها مبطنة من الداخل بقماش بيوت الشعر البدوية، وهي مصنوعة من طبقتين مخيطتين معًا، الخارجية منها قطن معالج ومقاوم للماء والفطريات، والداخلية قطن، كما تمتاز بجودة عالية في الخياطة ومقاومة للمياه، وتكون خالية من وجود عمود وسط الخيمة، وبناؤها يستغرق 5 دقائق فقط.
خيمة لشخصين
أكد عبدالعزيز الشهري، صاحب محل مستلزمات الرحلات أنه ((يكثر الطلب على الخيام سعة شخصين هذا الوقت، وهي تمتاز بقماش مقاوم للماء عملي ومتين، وفي سقفها فتحات تهوية و6 نوافذ شبكية وأبواب بسحاب، مما يوفر أقصى قدر من تدفق الهواء، وسعرها حوالي 1800 ريال)).
وأضاف: يفضل الشباب شراء المخيمات الهوائية الملكية، وهي خيام كبيرة للتخييم قابلة للإصلاح، مما يجعلها خيارًا رائعًا لأساسيات التخييم، حيث في حالة تلف جزء منها تحتاج رقعًا قماشية لتكون جيدة، إلى جانب أنها سهلة التركيب، ويتم رفع تلك الخيمة الهوائية القابلة للنفخ في أقل من 9 دقائق دون أعمدة معدنية، وهي مقاومة للأحوال الجوية، وهذه الخيمة ذات الفصول الأربعة مزودة بفتحة موقد، وتقاوم جميع أحوال الطقس.
الخيام الهوائية
ـ خيم تنفخ بالهواء وتنصب في فناءات الفلل والاستراحات وأسطح المنازل.
ـ تمتاز بانخفاض أسعارها وبساطة بنائها.
ـ تأتي بأبعاد مختلفة حسب الاحتياج.
ـ تثبت بمسامير وحبال وتأتي مع الحبال والمضخة.
ـ خفيفة الوزن وذات جودة عالية ويبلغ وزنها نحو 18 كلج.
ـ تمتاز بمقاومتها للرياح والمياه وبالعزل الحراري والمظهر الجميل.
ـ تكون مبطنة من الداخل والخارج بقماش وتمتاز بجودة عالية في الخياطة.

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