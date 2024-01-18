خيام في الأحواش وفوق الأسطح تعوض سكان جدة عن المخيمات

(MENAFN
- Al Watan) في ظل ارتفاع أسعار إيجار المخيمات التي انتشرت في ضواحي مدينة جدة لجأ عدد من سكان المدينة إلى ((الخيام الهوائية)) كبديل معقول ينصبونه في فناءات الفلل السكنية والاستراحات الخاصة، وحتى أسطح المنازل، وهو يمنحهم فرصة عيش تجربة التخييم والاستمتاح بالأجواء المعتدلة التي تشهدها جدة حاليًا،
وتمتاز الخيام التي يستخدمها أهالي جدة بسهولة امتلاكها لعدم ارتفاع أسعارها، كما تمتاز ببساطة ويسر نصبها في الأماكن التي يختارونها.
الشتاء موسم المخيمات
أوضح عبدالعزيز الغامدي أنه بعد ارتفاع أسعار المخيمات في جدة اضطررنا إلى البحث عن البدائل المتاحة، ولجأ كثيرون إلى فكرة الاستعانة بالخيام الهوائية التي تمتاز بسهولة حملها ووضعها في المكان المناسب للأسرة، وأصبحت موضة تعارف عليها أهالي جدة ممن تستهويهم المخيمات، حيث صاروا يعيشونها بلا كلفة كبيرة في منازلهم.
ويضيف ((للخيم الهوائية أبعاد مختلفة، ويتم تثبيتها بمسامير وحبال بعد استخدام المضخة الكهربائية لنفخها))، وأكمل ((تفضل كثير من الأسر التي تمتلك فللا سكنية شراء هذه الخيام ووضعها في فناء المنزل خلال فصل الشتاء، ومن ثم يفرغونها من الهواء مع بداية الصيف ويحتفظون بها بانتظار الشتاء التالي)).
إقبال شبابي
من جهته أكد علي الأحمدي أن فكرة استبدال المخيمات المتعارف عليها في المناطق، والتي تكون بالإيجار، بالخيام الهوائية باتت تستهوي كثيرين، وعلى الأخص الشباب الذين وجدوا في الخيام الهوائية متنفسًا لهم لعيش أجواء التخييم داخل الاستراحات دون تحمل كلفة إيجار المخيمات بالخارج.
وأكمل: ((تعتمد الخيام الهوائية على تزويدها بالهواء عن طريق مضخة هواء، وتثبت بمسامير بغرزها في الأرض، وقد لا تحتاج إلى تثبيت إذا ما وضعت على أسطح المنازل)).
خيمة للسهر
يقول الشاب، ماجد البقمي: ((لدينا استراحة نجتمع فيها كمجموعة من الشباب الذين يعشقون التخييم، ولذلك فكرنا بشراء خيمة هوائية ملكية ذات سعة كبيرة، وقد اشترينا واحدة بـ4000 ريال، ووضعناها في فناء الاستراحة، ونحن نجتمع فيها كل ليلة فنسهر ونسمر ونتبادل الحديث، ونكسر الروتين اليومي حتى صارت ملاذنا للهروب من أعباء العمل وضغوط الحياة اليومية))، وتابع ((لا بد من وضع الخيمة على أرض مسطحة، ولا بد أن تُبعد عن الأشياء الحادة حتى لا تتضرر)).
إقبال كبير
يوضح عبدالله عبدالقادر، وهو بائع في أحد محلات مستلزمات الرحلات أن هناك إقبالا كبيرًا من أهالي جدة على شراء الخيام الهوائية؛ وذلك لأنها خفيفة الوزن وذات جودة عالية، وهي تصنع من القطن، ويبلغ وزنها نحو 18 كلج، ويوجد فيها مظلتان وناموسية، وتمتاز بأنها قابلة للنفخ وتكون شبيهة بالمخيمات العادية التي تؤجر في البر.
وتابع ((يعتمد إطار الخيمة على أنبوب مقاوم للرياح ومقاوم للمياه، وتتميز الخيمة بالعزل الحراري، وتصميمها يعطيها مظهرًا جميلا، وتركيبها بسيط وسهل، وهي تناسب التخييم والرحلات والسفر، وهي تبنى في الهواء الطلق، كذلك يمكن أن تقام فوق أسطح المنازل وفي فناء الفلل السكنية)).
أسعار الخيام
أشار فهد القحطاني، وهو بائع في محل لبيع مستلزمات رحلات البر، إلى أن أسعار الخيام الهوائية تختلف حسب المساحة والنوعية والحجم، وكذلك حسب المميزات، فهناك خيام هوائية ملكية ذات طابع مميز يطفو عليها الجمال في المظهر الخارجي، وسعتها تكفي لأكثر من 12 شخصًا، وهي تشعر الشخص بالرفاهية وعيش التجربة الرائعة.
وأضاف: ((يتم تصينع هذه الخيام من القماش التنزاني الفاخر، وتعبئتها بالهواء عن طريق مضخة هواء كهربائية، خاصة بها، وتثبت بالأرض بكل سهولة مع المسامير والحبال وعدة الثبيت ومضخة الهواء المرفقة مع الخيمة))، وتابع ((تمتاز هذه الخيام بأنها مبطنة من الداخل والخارج بقماش، وتكون نسبة القطن فيها 50% ونسبة بوليستر 50%)).
وأكمل ((هذا دفع أهالي جدة إلى شرائها خاصة خلال موسم الشتاء، وتتراوح أسعارها بين 2500 ريال إلى 4000 ريال، أما الخيام الهوائية الأخرى دون الملكي من أنواع أخرى فأسعارها قد تكون بين 1900 ريال، وقد تصل إلى 1600 ريال حسب الحجم والنوع والجودة)).
وأشار إلى أنه هناك خيام يتم استيرادها من دول الخليج، وهي ذات جودة عالية، وعليها طلب عالٍ، وتتسع لـ6 أشخاص، وسعرها التقريبي حوالي 3200 ريال، وتمتاز بأنها مبطنة من الداخل بقماش بيوت الشعر البدوية، وهي مصنوعة من طبقتين مخيطتين معًا، الخارجية منها قطن معالج ومقاوم للماء والفطريات، والداخلية قطن، كما تمتاز بجودة عالية في الخياطة ومقاومة للمياه، وتكون خالية من وجود عمود وسط الخيمة، وبناؤها يستغرق 5 دقائق فقط.
خيمة لشخصين
أكد عبدالعزيز الشهري، صاحب محل مستلزمات الرحلات أنه ((يكثر الطلب على الخيام سعة شخصين هذا الوقت، وهي تمتاز بقماش مقاوم للماء عملي ومتين، وفي سقفها فتحات تهوية و6 نوافذ شبكية وأبواب بسحاب، مما يوفر أقصى قدر من تدفق الهواء، وسعرها حوالي 1800 ريال)).
وأضاف: يفضل الشباب شراء المخيمات الهوائية الملكية، وهي خيام كبيرة للتخييم قابلة للإصلاح، مما يجعلها خيارًا رائعًا لأساسيات التخييم، حيث في حالة تلف جزء منها تحتاج رقعًا قماشية لتكون جيدة، إلى جانب أنها سهلة التركيب، ويتم رفع تلك الخيمة الهوائية القابلة للنفخ في أقل من 9 دقائق دون أعمدة معدنية، وهي مقاومة للأحوال الجوية، وهذه الخيمة ذات الفصول الأربعة مزودة بفتحة موقد، وتقاوم جميع أحوال الطقس.
الخيام الهوائية
ـ خيم تنفخ بالهواء وتنصب في فناءات الفلل والاستراحات وأسطح المنازل.
ـ تمتاز بانخفاض أسعارها وبساطة بنائها.
ـ تأتي بأبعاد مختلفة حسب الاحتياج.
ـ تثبت بمسامير وحبال وتأتي مع الحبال والمضخة.
ـ خفيفة الوزن وذات جودة عالية ويبلغ وزنها نحو 18 كلج.
ـ تمتاز بمقاومتها للرياح والمياه وبالعزل الحراري والمظهر الجميل.
ـ تكون مبطنة من الداخل والخارج بقماش وتمتاز بجودة عالية في الخياطة.
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