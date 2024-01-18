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جاذبية المرأة بين الماضي والحاضر والمستقبل

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)كانت ((المرأة)) في العصر ((الباليوثي))، لا تحتاج مزيدًا من زينة، كانت مجرد جسد، و((ماكينة)) لإنجاب أكبر عدد ممكن من الأولاد ليس إلا، وهذا ((الفكر)) تسلل عبر ثقوب الزمن إلى يومنا هذا، تعرفهم من صفحات وجوههم، وفلتات ألسنتهم.
(2)
نقاط الجذب في المرأة لدى العرب القدماء على قسمين: الأول حسي؛ كالعيون، وامتلاء الجسد، أو جزء منه، والبياض، والشعر، وأكبر كمية ممكنة من ((الحلي))، واللباس المحتشم، والوشم، والأسنان المتباعدة ((المتفلجة))، والرقص، الثاني: معنوي؛ ويتمحور حول الحسب والنسب والمكانة والسلالة.
(3)
وبطبيعة الحال، تمر زينة المرأة وأسلوبها في التزين والتبرج والجذب بتغيرات تدريجية وجذرية، حتى بلغنا العصر ((التقني)).
(4)
إنسان الألفية الثالثة له ذائقته الخاصة ((المنقلبة)) على الماضي، فقد ولى زمن هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، وجاء زمن الانجذاب للنحيلة، إلى درجة ((التغزل)) ببروز عظم ((الترقوة))، والقليل جدًا من الحلي، فقط قطع من الحديد بأماكن غريبة، والقليل من ((الأصباغ))، والقليل من الشعر، والقليل من الملابس، والكثير من التغييرات الجذرية لـ((الخلقة)) عبر الطب، والتمرد على العُرف، وكسر السائد.
(5)
لم تعد الأجزاء الممتلئة في المرأة مغرية، والرقص كذلك، حتى أمسى المتاجرة بتلك الأجزاء في هذا العصر تخلف.
(6)
كذلك لم يعد الشعر الطويل مغريًا لشباب اليوم، الأمر مزعج ومرعب، حيث تبدو كـ((جنية))، هذا وأظهرت مجلة (Scandinavian Journal of Psychology) تقريرًا حول تأثير طول شعر المرأة على درجة جاذبيتها، وخلصت الدراسة إلى أن النساء ذوات الشعر القصير أكثر أنوثة من ((الجنيات)).
(7)
فتيات اليوم يتشابهن إلى حد كبير، ولديهن أسلوبهن العصري في لفت الأنظار، بدون رقص، وشعر طويل، والمتاجرة بالأجزاء الممتلئة، مع القليل من الملابس، في عالم متجه بشكل متسارع نحو ((العري الكامل))!.

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