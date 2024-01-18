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ازدواجية التعليم وازدواجية السلوك

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) من الواضح أننا نعيش اليوم ترثنا من جديد، لا من حيث إننا نحاول نشره أو تجديده، وهو ما نعانيه باسم مشكلة ((التراث والتجديد)) أو ((القديم والجديد))، بل من حيث إننا في لقاء مع حضارة معاصرة، هي الحضارة الغربية، كما كنا من قبل في لقاء مع حضارة مغايرة، هي الحضارة اليونانية.
نعيش تراثنا الماضي، بمعنى أننا نعيش إحدى مشكلاته الأولى الناشئة عن الالتقاء بين حضارتين الأولى ناشئة، وهي الحضارة الإسلامية، والثانية غازية، وهي الحضارة اليونانية، وقد تم هذا الالتقاء الأول بعد عصر الترجمة في القرن الثاني الهجري، وتم هذا اللقاء الثاني أيضا بعد عصر الترجمة الثاني، ابتداء من القرن الثامن عشر بعد الحملة الفرنسية على مصر حتى الآن؛ أي على مدى قرن ونصف من الزمان، أي أننا أمام ظاهرة واحدة تتكرر مرتين، لذلك يمكننا الحديث عن الفترة الأولى ولا نرى فيها إلا مشاكل العصر، ويمكننا الحديث عن مشاكل العصر ونراها من مخلفات تراثنا القديم.
لقد تم اللقاء الأول بين الحضارة الإسلامية الناشئة والحضارة اليونانية وحدثت ظاهرة التشكل الكاذب (La Pseudomrrhologie)، التي تحدث عنها فلاسفة الحضارة مثل شبنجلر وهي -في رأينا- ظاهرة لغوية محضة تترك فيها الحضارة الناشئة لغتها الأصلية التي أصبحت قديمة لا تستطيع التعبير عن الأفق الجديدة التي وجدت نفسها فيها، وتتبنى لغة الحضارة الغازية الأكثر قدرة على التعبير عن المضمون الأول الذي لم تستطع اللغة القديمة التعبير عنه.
ولكن في اللقاء الثاني مع الحضارة الغربية لم يحدث هذا التشكل الكاذب بعد، فما زالت لغتنا القديمة تعبر عن مضمونها الأول، دون أن تستكشف عوالم جديدة يمكن من خلالها إسقاط ألفاظنا القديمة والتعبير من مضمونها في لغة أكثر قدرة على التعبير عنه، فما زلنا نستعمل ألفاظ الحلال والحرام، والدنيا والآخرة، والجنة والنار، والملاك والشيطان، مع أن مفكرينا القدماء قد أسقطوها واستعملوا بدلا منها ألفاظًا أكثر عقلانية وعمومية مثل السعادة والشقاء، وبالتالي لم تستطع أن نستكشف العوالم المعاصرة، مثل الشعور، والذات، والفعل، والحركة باستثناء محمد إقبال، مازلنا نواجه الحضارة المعاصرة بمقولاتنا القديمة، ولا ضير أن يكون الإنسان عالمًا طبيعيًا، ومؤمنًا بكرامات الأولياء.
نحن نرزح تحت عباءة التراث القديم، وفي مواجهة التراث الغربي المعاصر، فينا من كل تراث جزء دون أن تتحقق وحدة الشخصية بين القديم والجديد، نحن لا نعيش ثقافة واحدة بل ثقافتين كما يظهر ذلك في ازدواجية التعليم، وازدواجية الثقافة، وازدواجية السلوك، وازدواجية الشخصية بالرغم من مرور أكثر من قرن ونصف على التقائنا بالثقافة الغربية.
1970*
* باحث وأستاذ فلسفة مصري ((1935 - 2021)).

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