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منسيا في متاهته عن الشعارات السياسية ودواعي هزيمتها

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) سقطت الشعارات السياسية التي ارتفعت بعد استقلال الأقطار العربية، وليس للسقوط غير معنى واحد: فشل السياسات ببُعدَيْها، النظري والعملي، في الانتقال بالدول التي نالت استقلالَها من واقع الإدارة الاستعمارية إلى هموم الإدارة الوطنية ومشاغلها.
لكن هزيمة الشعارات أنجبت على يد القوى المهزومة ظاهرةَ ((الشعارية))، بحيث ساد الخطاب مكان الواقع، وحل الماضي في ديار الحاضر، وظل الحنينُ قائدًا لمَسيرةِ المُستقبل. ومثلما كان لاندفاعةِ البناء الاستقلالي نُخَبُها وجمهورُها، كان لترهلِ مسيرة البناء ذاته، نُخَبُه البديلة، التي زينتِ السوء، ودافعت عن أفعاله القبيحة.
العودة إلى مقولة الشعار والشعارية، تشكل مَمرًا إلزاميًا، مطلوبًا، إلى القراءات الاستعادية التي لا تُعلِن، بوسائل الحاضر، عدمية تَنكر المسالِك الحية للأحداث الماضية، ولا تتمسك بتبريراتٍ واهية تُحيل ((عجز الأمة)) إلى سياساتِ الهيمنة الاستعمارية، التي تخلت عن إرث الاستعمار المادي في كل الديار العربية. حتى الآن، ما زال العاملان الداخلي والخارجي، مُتضافرَين، وما من هَيْمَنَةٍ خارجية، أجنبية كانت أم من حواضر البَيت، إلا وارتكزت على قواعد أهلية واجتماعية محلية، لها أسماؤها وعناوينها، وكلماتها المكتوبة بدقة، والمقروءة بتمهل، وبلفظٍ عربي واضح اللسان.
لا يُستبعَد من التاريخ، كما جرى التاريخ، توزيع العمر الاستقلالي العربي، القُطري والعام، حقبات ومراحلَ كان لكل منها سماتها، وعَرفَ كلٌ منها إنجازاتٍ وإخفاقات، وقدم المشهد المُشترَك في كل منها ذاته، وفق خطوطٍ وألوانٍ نافرة أو باهتة. وكان في وسط كل ذلك قوى مجتمعية يُمكن تعريفها، سياسيًا وثقافيًا وعلى صعيد المصالح. على هذا الأساس، يُمكن التقدم بالحديث التاريخي خطوة، أو خطوات، لإعلان وفاة ما مات من تلك ((القوى))، وعلى أي وجه كان مواتها، وللتعريف بما بقي منها حيًا، وعلى أي وجهٍ ينبض ذلك الباقي بالحياة، ومع الأمرين، كيف يُحتفى بالحي؟ ومتى يُقدم بالميت واجبُ العزاء؟.. كل ذلك، لأن الوقائع الراهنة، التي عصفت ببلاد الاستقلال العربية، وما زالت، تفصح عن تداخل شديد بين اللهجتين، الحية والميتة، وما زالت تُشير إلى أن ولادة ((اللغة)) السوية ما زالت عصية على الابتكار، وأن ما كان وحشيًا ومعجمًا ومقصيًا من قاموس اللغة الأُم، عادَ ليكون أُمًا وحيدة لكل الكتابات، ما يجوز معه القول إن الراهنَ العاصف يُكتب بصقيع الماضي، وإن المستقبل لن ينهض من آنية الرماد.
نقاش تأسيسي جديد
ما تقدم، يَضَع البحثَ أمام سؤال البِنى مجددًا، ويعود به إلى الأسباب بدل أن يطيل الوقوف أمام النتائج. هكذا يُمكن وصْفُ النقاش المتجدد في واقع الحال العربي، وفي اليوميات الوطنية، بأنه نقاشٌ تأسيسي جديد، من حيث أدوات النظر، وبرامج العمل، ومن حيث المادة المجتمعية المطلوب النظر إليها، تلك المادة التي تحمل دواخلها جوانب أساسية حاسمة من بنيتها التكوينية الأولى، وتتلوى في مَسالك تعبيراتها، حَجْبًا وتمويهًا للمقاصد المصلحية، أو إعلانًا صريحًا لها على الملأ، وعلى رؤوس الأشهاد.
في سياق البحث الجديد هذا، يصح القول إن الوعي مضطر للانتقال من مرحلة الاستقلالات بعد مُعاينتها، إلى مرحلة ما بعد الاستقلالات التي دَخَلَ ((الاجتماع العربي)) في أتون تفاعلاتها اللاهبة.
في مُواجهة حصيلةِ عقودٍ من الزمن العربي، الذي انتهى رديئًا على كل المستويات، يجب القول إن البنى العربية التقليدية قد عادت لاحتلالِ واجهة الحَدَث، مع كل حصائل خَيْبَتِها، وإنها، وهي تسعى إلى التعويض عن خسائر محاولتها السياسية ((الاندماجية))، تُوْغِل في استحضارِ مصادر عصبياتها ((الافتراقية)). والحال، أن الحصيلةَ العامةَ الناجمةَ عن انبعاث الافتراق، هي الخلاصة القائلة إن ((الوحدة))، العامة والوطنية، كانت هي الاستثناء، فيما تجميع عناصر الفرقة قسريًا، في صيغةِ وحدةٍ هي القاعدة. وعليه، فلا ضير في إعلان أن الاستعمار الغربي عندما ((أهدى)) البلاد استقلالَها، إنما ركبَ على التجزئة، ولم يَعمد إلى تجزئة وحدة يَفترضها الكثيرون حتى تاريخه، ويناضلون في سبيل استعادة مجدها الغابر.
البنى تدير صراعاتها
يدور الصراع حاليًا مع البنى، هذا لمن أراد سلوك دروب التعبير، وفي الأثناء تدير البنى صراعاتها، وهي تسعى إلى امتلاك أسباب الحضور الثقيل التأثير. وإذ تخوض البنى معاركها، فإنها تعمل ذلك بأمانةٍ تامة لموروثاتها، وبصدقٍ مع الذات، بحيث لا يُخالِط صدأ موروثها أيُ التماعة، ولا يُحرِج خيالَها وأوهامها المروية أي حديثٍ عن العقلانية أو الواقعية، ذلك أن للبنى عقلانيتها الخاصة، ولها حساباتها الواقعية المحددة، التي لا تتلاءم ومُقتضيات تجارب الآخرين.
حيال القتال بأدوات التراث، لا يَجِدُ المُتضررون من ذلك أجوبتهم الشافية، ولعل الجمهرة الكبرى عادت لتَستعين بإرثها النظري، الذي تقادَم على صعيد الدقة، وعلى صعيد التأثير، فوجدت أن قديمَها عاجزٌ عن مُواجهة قديم البنى، الذي اكتسب حيوية، ونضارة، وطاقة ضختها في عروقه شروطُ الانهيار العام. جديرٌ بالانتباه، والقليلُ ينتبه إلى ذلك، أن البنى، وهي تستعيد تراثَها، قد كَنَسَتِ التراثَ الدخيل عليها، لذلك فإن حديث القومية والاشتراكية والشيوعية سَقَطَ بسقوطِ حوامله الداخلية، أي في أوساط البنى التي تجرأ عليها، وحاول تغييرًا ضمنها، فأصاب منه القليل.
لا يُعدَم الأمر وجود نخب مُتناثِرة على شكلِ أفراد، تُدرِك ما معنى الانهيار الكبير الذي عصفَ ببلادها، ولا يغيب عن البال أن تلك النخب بلا قواعد اجتماعية تقول قولَها وتُلبي دعواتها. من هنا، أي من نقطة إدراك واقع العجز وواقع الانهيار، يُمكن البدء بالأسئلة الصائبة أولًا، قبل الوقوع في فخ ارتجال الجواب.
التشديد على ابتكار الأسئلة يُشكل مسألةً معرفية بامتياز، ولنقل إن المعرفة هي وسائل الاستطلاع الضرورية في الحالة العربية الراهنة. لا يُمكن الحديث عن تغييرٍ قبل السؤال عن الأحوال الواجب تغييرها، ولا يغيب عن البال أن السؤالَ الصحيح هو نصف الطريق إلى الجواب الصحيح. مرة أخرى يعود بنا السؤال إلى النخب، فيُطرح السؤال حولها هي، بما هي العامل الذاتي المحرك على صعيدٍ نظري، والداعية الأنشط والأصلب إلى الدخول في معترك التحرك العملي.
تأسيسًا، هل يتوفر الوضع العربي العام على نُخبٍ تُدرِك ما يدور داخل مُحيطها، وتُدرِك في الوقت ذاته حقيقةَ دورها وخطورةَ مهمتها!. الردودُ، على تفاوتها، تُخاطِبُ مستقبلَ البلاد العربية العام، بعيدًا من الشعارية الوحدوية السهلة الماضية، وفي الوقت عينه، بعيدًا من القطرية المُفتعَلة، التي تولدت بعد الخَيبات القومية المُتكررة. هذا يَفتح البابَ أمام أسئلة الوحدة، وأسئلة بدائلها، من تكاملية وتكافلية وتنسيقية وتداخل مهمات ورعاية مصالح مُشترَكة.. وهذا الأمر، مأخوذ من قوميته إلى وطنيته، يُشرع النقاشَ على تفكيك الخطاب القطري الذي نَفَضَ يَدَ مُجتمعه وسياساته، من خَوْضِ غمار النقاش الجدي الهادئ، الذي لا يغلب أصحابُه رَدةَ الفعل على ضرورة الفعل، والذي لا يهرب المعنيون به إلى الأمام، إلى جنة التكور على الذات، بعد أن لَفحتهم ألسنةُ نار الانفتاح والتعاوُن والتكامُل.. مع الأقطار العربية الأخرى.
في سياق انفتاح كل ذاتٍ على نقاشِ ذاتها، وعلى طَلَبِ الإسهام في نقاش الذوات العربية الأخرى، انفتاح على ((منطق)) الكوكبة، أو العَوْلمة، الذي جَعَلَ المعمورة ((قريةً كونية)) صغيرة. في الأمر إذن، استجابةٌ لقبول تحدي الدخول إلى العصر، ومن ثم الاندماج فيه، اندماجًا لا يلغي الخصوصية الوطنية، ولا الشخصية المستقلة، للوطنية المحلية، أو القومية العامة، بل يغنيها ويضيف إليها.
في هكذا انفتاح، وعلى ضوء ما نشهده عالَميا، دحْضٌ لمقولتَيْن رائجتَيْن: الأولى، هي أن الكل رابحٌ في العَوْلمة، والثانية، هي أن النجاةَ تكون فقط، من خلال العودة إلى الجذور.. والحال، أن الانفلاش، أي الاندماج الإلغائي، يَجعل ((المُتعولِم)) السائر على غير هدى، خاسرًا في العَوْلمة، والحال أيضًا، أن الذي يفر من حاضره ومستقبله، إلى كهوفِ تاريخه، يظل مَنسيًا في متاهته، فلا ينتبه أحدٌ إلى وجوده، عندما تَسحقه عجلةُ التاريخ.
خلاصة الأمر، تصير البنيةُ الثابتة الموروثة بركةً آسنة، إذا لم تلفحها رياحُ التغيير، وهذه الأخيرة، يجب أن تهب من ناحية النخب المجتمعية الجديدة، التي يعود إليها، وإلى كتلتها الاجتماعية المُتداخِلة المصالح، أمرُ صناعة كل تغيير.
*كاتب من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية (أفق) الإلكترونية.

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