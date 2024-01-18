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صلات قلب الجزيرة بالشام

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) الصلات التي تربط الأمة العربية بعضها ببعض صلات قوية متينة قوامها العقيدة واللغة والدم والتراب والجوار، فهي وحدة متماسكة متواشجة رغم التقسيمات المصطنعة التي أوجدها كيد المستعمر وأصابعه الخبيثة، ولم تزل تأخذ بتلابيب هذه الأمة وتفرض نفسها عليها رغم ما يريده المصلحون وما يدعو له العاملون.. وهو أمر متحقق لا محالة ولكن القضية قضية زمن.. هو ما يقتضي نضج الأمة ووعيها...
أما الصلات التي تربط قلب الجزيرة بالشام فهي فوق ما ذكرنا من صلات العروبة - صلات متمكنة وأشياء
ترتكز على النسب والثقافة والعلم والتجارة والهجر المتبادلة.
فمنذ أن اندفعت موجات القبائل العربية من قلم جزيرتها ممثلة في لخم وجذام وعاملة وغسان. لتستق في قرارة الشام وتقيم ملكًا وتبني دولة قوامها عرب الجزيرة ورجالها أبناء قحطان وعدنان.. يدلون بعنصرهم ويفخرون بقومهم ويفدون إلى دولتهم بالشام فيلقون الإكرام والإجلال، ويتبارى الشعراء بالمدائح ويتجاري الخطباء بالخطب، ويلقى بنو عمومة الملك من أزد السراة وأزد شنوة وازد عمان وبنو قيلة من الأوس والخزرج بالمدينة.. يلقى هؤلاء وهؤلاء من العطايا والتحف والبر ما يعودون به بجر الحقائب وافرى البر والخير..
وما لبثت هذه الموجات قليلًا حتى استقرت ونمت وأصبح لها شأن في نمو البلاد وازدهارها، وأصبح منها العلماء والقادة والأدباء والشعراء والأعلام المبرزون.. بطون من قحطان وأخرى من عدنان منهم غسان وقيس وربيعة وكلب وضبة وحنيفة قامت لهم دول وامارات في دمشق وحلب والشرارة والجولان.. وانطلق شعراء هؤلاء وهؤلاء يجدون في الشام ملتقطات الدرر وعيون الشعر.
يتبارى جرير والفرزدق والأخطل وغيرهم من أعلام شعراء الجزيرة في بلاط دولة أمية يخلدون الشوارد والفرائد ويجدون الدرر والغرر.. ويتبارى آخرون في أروقة الشهباء يمجدون بني حمدان ويصفون العظمة والعروية في أجلى مظاهرها هنالك..
ولم تقف الهجرة من قلب الجزيرة إلى سورية عند زمن ولا عند قبيلة دون أخرى، بل إننا نرى بطونًا من
قضاعة القحطانية، وبطونًا من عنزة الربيعية، وبطونًا من شمر الطائية، وبطونًا من خالد العامرية. وبطونًا
من خفاجة وهلال العامريتين، وغيرها من البطون الكثيرة اتخذت سورية مرتادًا فمستقرا وأصبح معظم العشائر السورية اليوم ترجع أروماتها إلى قلب جزيرة العرب وتقوم بينها وبين بني عمها في الجزيرة أواصر نسب وقربي.. ولا يقتصر هذا على العشائر البدوية فحسب. بل إن كثيرًا من البيوتات والأسر في حواضر الشام وقراها تضرب بجذور مكينة وشائج قربي مع أخوات لها في مدن المملكة وقراها وباديتها.. وصلات التجارة وتبادل المصالح كنا إلى زمن قریب ندرك القوافل تجوب عرض الجزيرة جيئة وذهابًا تحمل منها السمن والجلود والصوف والوبر والشعر. وتستاق الإبل والغنم والخيل تجد في أسواق الشام منتجعًا يستقبل ما معها ويغريها ويحملها على المتابعة والاستمرار، كما تجد فيها مبتغاها من الكساء والغذاء والسلاح والحلل والحلى وأدوات الزينة والمصنوعات والمفروشات وغيرها.
وكان من ينتجعون الشام ويتعاملون مع أسواقها يسمون (عقيلا) ولا أعلم عن مصدر هذه التسمية شيئًا إلا أنني أهجس بأن عقيلا القبيلة العامرية المنقرضة، وقد كان لها شأن في قلب جزيرة العرب وتجارة ونقلة في زمنها، عرفوا الشام وعرفتهم بما تقبل وتدبر به قوافلهم من قلب الجزيرة واليها، وظل هذا الاسم ملازما للعرب الذين يتعاملون مع أسواق الشام عبر الزمن سواء كانوا عقيلا أو غيرهم.. هذا ما أتوقعه..
وكان سوق عقيل في دمشق يسمى (سوق العصر) يضج بأصوات الباعة وبرغاء الإبل وثغاء الغنم ويمتد. بسواد البشر بيعًا وشراء ومماكسة لاينكر من وجوه عقيل من أهل نجد أحدًا.. يوضح لنا ذلك ما حدث حينما حوصرت بلاد القصيم من قبل ابن رشيد وضيق الحصار على أهلها فزع أهلها إلى الشعر يستنفرون رجالهم في الشام ويلهبون حماسهم ويثيرون نخوتهم وشجاعتهم ووطنيتهم.. ليقف الشاعر الشعبي الجهير محمد بن عبد الله العوني فيطلق قصيدته المسماة (الخلوج) ويبعث بها لرجال القصيم في الشام شعلة ملتهبة من الحماسة متاججة بالنخوة شاكية باكية:
خلوج تجذ القلب بأعلى عوالها
تكسر بعبرات تحطم سلالها
تهيض مفجوع الضماير بحسها
إلى طوحت صوت تزايد هجالها
إلى جيت (سوق العصر) تأتيك غلمة
تخشع بزبنات البريسم نعالها
يقولون لك يا صاح عطنا علومك
بلدان (نجد) عقبنا وش جرى لها
قل أمكم من عقبكم لبست العنا
تبكي على الماضين واعزتي لها
وشيبانكم تضرب على غير جابه
من عقب ذاك العز تنتف سبالها
إلا در على اليوم ما هوب باكر
يالعنبو نفس تناقى بما لها
ترى مركب الأخطار هو مصعد العلى
ولا يدرك العليا غيور شكى لها
قصيدة طويلة مؤثرة سارت على هذا النمط حتى إذا وصلتهم فزعوا للأموال والسلاح والشباب المتحفز الثائر، وقادوها متعلمة تحفزها الوطنية وتحدوها الغيرة.. وما النصر إلا من عند الله..
1977*
* شاعر وصحافي ومؤرخ سعودي ((1919 - 2011))

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