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ماذا يريد كبار روشن من التوقف؟

1/18/2024 11:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يستمر توقف مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين حتى الـ15 من فبراير المقبل، باستثناء المباراة المؤجلة بين الطائي والاتحاد، بسبب إقامة بطولة كأس آسيا في قطر بمشاركة الأخضر.
وشهد النصف الأول انفراد الهلال بالصدارة، وتراجع حامل اللقب الاتحاد للمركز السابع، وشراسة المنافسة على تفادي الهبوط لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
وتمثل فترة التوقف فرصة إنقاذ لفرق تعاني أزمات فنية وخططية، وتحديا لأخري تسير بشكل جيد.
أكبر المستفيدين

يأتي التقاط الأنفاس محليًا ليزيل ضغوطا كبيرة وانتقادات مستمرة تجاه رفاق مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد النتائج الأخيرة.
وخاض الاتحاد منافسات النسخة الحالية، بصفته حامل اللقب، متسلحا بصفقات عالمية مثل: كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، لكن نتائجه جاءت مخيبة للآمال، إذ خاض النمور 18 مباراة في الدوري، كسبوا منها 8 مباريات، وحضر التعادل 4 مرات، وخسر العميد 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، منها 5 من ركلات جزاء، واستقبلت شباكه 26 هدفًا.
بينما بلغ متوسط أهدافه في المباراة 1.9، ولم ينجح الفريق في تسجيل هدف واحد من ضربة ثابتة على الرغم من حصوله على متوسط 10.4 ركلة في المباراة، ومعدل 3.2 محاولة هجومية خطيرة في المباراة الواحدة، ومتوسط استحواذ 56.7%.
وخرج الدفاع وحارس المرمى بشباكهم نظيفة في 6 مواجهات فقط، مع ارتكاب نحو 11.4 خطأ مع كل مباراة.
وسيكون على المدرب الأرجنتيني معالجة المشاكل الخططية التي ظهرت في الخطين الأمامي والدفاعي، لتفادي فقدان نقاط جديدة في النصف الثاني من الدوري، نظرا لوضعية الفريق الحالية بامتلاكه 28 نقطة.
أكبر الخاسرين

يعيش الهلال حالة مميزة من الانسجام الفني والانضباط الخططي والفاعلية على المرمى، ما جعله يحسم المباريات مبكرا بغض النظر عن قوة المنافس.
ويمتلك الزعيم سلسلة نتائج إيجابية، أبرزها الفوز على النصر 3/صفر، وعلى الحزم 9/صفر، وأمام أبها بسباعية، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه.
وستكون مهمة مدربه، البرتغالي جورجي جيسوس، صعبة في الحفاظ على حالة تألق فريقه وجاهزيته الفنية فترة طويلة بعد فقدان نجومه الدوليين، وغياب المواجهات الرسمية.
وبشكل عام، فقد سجل الزعيم 59 هدفًا في 19 مباراة، بمعدل 3.1، ونسبة استحواذ 62.2%، ودقة تمرير 87.9%، مع الخروج بشباكه نظيفة في 12 مواجهة، واستقبال 9 أهداف فقط خلال الدوري.
سلسلة الانتصارات

لا يختلف حال النصر كثيرا عن منافسه الهلال، فالعالمي وصل لحالة انسجام خططية مميزة، خصوصا على الجانب الهجومي بين الثلاثي كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا.
وسجل العالمي 55 هدفًا بمعدل 2.9 لكل مباراة، واستقبلت شباكه 23 هدفا، ونسبة استحواذ 62.5%، ودقة تمرير 89.6%، وارتكاب أخطاء بمعدل 11.9 لكل مباراة.
ويسعى مدربه البرتغالي لويس كاسترو إلى مواصلة التطور الخططي، واستغلال النصف الثاني من البطولة في تعويض فارق الـ7 نقاط مع الهلال.
محاولة لإيجاد فيرمينو

يعد التباين في الأداء من فترة لأخرى أبرز الأزمات التي تواجه مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، العائد من دوري Yelo بطموحات كبيرة، لتعويض جماهيره، مستعينًا بصفقات نجوم الصف الأول مثل: فيرمينو ورياض محرز وميندي وكيسي، ويحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة.
ولم يقدم يايسله نجوم الخط الأمامي بالشكل الذي يعكس قدراتهم الفنية حتى الآن، خاصة فيرمينو الذي اكتفى بتسجيل ثلاثية في ظهوره الأول.
وسجل الفريق 41 هدفًا بمعدل 2.2، واستقبل 19 هدفًا، وبلغت نسبة استحواذه 55.1%، ودقة التمرير 86.2%.
انتظار المنقذ
تكثف إدارة الشباب مفاوضاتها للتعاقد مع مدير فني جديد يعيد للفريق بريقه، ويواصل الصعود نحو منتصف ومقدمة جدول الترتيب.
ويحتل الليوث المركز الـ11 برصيد 21 نقطة، وسجل 19 هدفًا فقط، ودخل مرماه 25، وبلغت نسبة استحواذه 57.4%.
- الهلال ينشد استمرار توهجه وسلسلة انتصاراته
- النصر يأمل مواصلة تألق نجومه واللحاق بالقمة
- الأهلي يبحث عن عودة ((بوبي)) والتألق الهجومي
- الاتحاد يطمح إلى تصحيح خططه للحاق بالركب
- الشباب يأمل في منقذ ينتشله من الخطر
- الزعيم يتربع على القمة بكل جدارة
- العالمي يخشى تأثير التوقف والعودة للتفريط
- قلعة الكؤوس يشكو تذبذب مستويات لاعبيه ونتائجه
- العميد يأمل العودة للمنافسة على لقبه المهدد
- الليث ما زال يبحث عن ذاته وكيفية إيقاف نتائجه المحبطة

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