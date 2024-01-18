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التقييم ومشاكل العمل تدفع 55.851 موظفا للاستقالة

1/18/2024 11:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) مع انتهاء عام ميلادي وبدء عام جديد يترقب محمد عبدالله وهو موظف قطاع حكومي، بفارغ الصبر تقارير التقييم الوظيفي، التي توضح مستواه العام في مهام وظيفته، وعليه، تحدد على وجه الدقة حجم العلاوة السنوية التي تضاف إلى راتبه.. في المقابل، تضع عبير أحمد وهي موظفة قطاع خاص، يدها على قلبها، في انتظار نتائج التقييم الوظيفي الخاص بها، لتعلم هل سيكون لها نصيب في الترقية وزيادة الراتب هذا العام أم لا؟
محمد عبدالله وعبير أحمد ليسا سوى نموذج مُصغر، من إجمالي 3.921.321 موظفاً سعودياً، يعملون في القطاعين العام والخاص، يعتبرون الأيام الأولى من بداية كل سنة ميلادية، بمثابة كشف حساب عام لأدائهم في مهام وظائفهم على مدار العام، يحدد هذا الكشف مستقبلهم الوظيفي وحجم دخلهم الشهري.
ويعتمد التقييم العام للموظفين -الذي يتكون من عدة مستويات متدرجة- على معايير عدة، تركز على الأداء المهني طيلة شهور العام، بجانب معايير أخرى تخص الجودة، وسرعة الإنجاز وحجم الأداء التي تتطلبها بعض الوظائف، يضاف إليها المعيار السلوكي المطلوب في بعض المهن الأخرى، وهناك معيار القيادة الذي لا غنى عنه في بعض الوظائف.
مراجعة الأداء
وغالباً ما يعقب الإعلان عن نتائج التقييم الوظيفي، اعتراضات وتذمر موظفين، قد يدفعهم إلى تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وهو ما شهده الربع الثالث من العام الماضي 2023، بحسب إحصاءات التأمينات الاجتماعية التي رصدت تقدم 55.851 موظفاً وموظفة بالاستقالة من وظائفهم، وفي جانب ما يرجع جزء من أسباب الاستقالات إلى سوء التعامل الإداري معهم، بالإضافة إلى نتائج التقييم.
وبحسب هاشم النجار مختص الموارد البشرية ومسؤول سابق في الرواتب والأجور لشركة ((أرامكو السعودية))، ((يتم تقييم أداء الموظف عن طريق أهداف ذكية محددة، يتوقع منه تحقيقها قبل نهاية العام، هذه الأهداف ذات علاقة وثيقة بنشاط الموظف الذي يؤديه يومياً، وسلوكية، في إشارة إلى كيفية تحقيق الأداء الجيد، والتعامل مع الآخرين، والعمل على التطور، والقدرة على القيادة((.
وأضاف النجار))تتم مراجعة أداء الموظف مقابل هذه الأهداف بصورة دورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر، لقياس الأداء العام من جانب، والتعرف على أي معوقات، والعمل على إزالتها من جانب آخر، وفي بعض الأحيان، يتم التوافق على تخفيض أو رفع أو تغيير بعض الأهداف ولذلك أسباب عدة((.
سلبيات وإيجابيات
ويجمع موظفون على أن للتقييم الوظيفي إيجابيات وسلبيات عدة، وتتلخص الإيجابيات ـ والحديث للنجارـ في رفع مستوى المهارات والقدرات الذاتية لدى الموظف، عن طريق التعرف على أي قصور في الأداء العام، ومن ثم العمل على التدريب اللازم لتحسين هذا الأداء والارتقاء به، وتطوير القيادات إذا لزم الأمر.
ولا يمنع الأمر بأن هناك سلبيات عدة، أبرزها أن من يقوم بعملية التقييم هو الإنسان، مما يعني تأثير الأهواء والمزاج الشخصي لهذا الإنسان على نتائج التقييم، ولا يخلو الأمر من بعض المحاباة أو الوساطة أو المجاملات في بعض الحالات.
الترتيب الإجباري
وهناك سلبية أخرى في آلية التقييم، أجمع عليها عدد غير قليل من الموظفين، وهي الترتيب الإجباري، أو ما يسمى (forced ranking) الذي يُقصر إعطاء أعلى تقييم (المستوى الأول) على نسبة تتراوح بين 5 و10% من إجمالي الموظفين، والمستوى الثاني لـ20% فقط، مما يشير إلى عشوائية في عملية التقييم، وظلم موظفين قد يستحقون تقييما أعلى، ولكنهم لا يحصلون عليه.
ويضاف إلى ما سبق، تدخل الإدارة في عملية التقييم، عن طريق تحديد مستواه الممنوح، وفق الميزانية المخصصة للعلاوات السنوية، بحيث يمنع تقييم أكثر من موظف بنسبة عالية، حتى لا تضغط على الميزانية.
التقييم
وقال النجار))تظهر العشوائية في تجارب تقييم أداء وظيفي، أجريت دون اللجوء إلى الترتيب الإجباري، وكانت النتيجة صادمة، حيث إن 80% حصلوا على أعلى تقييمين، (ممتاز وجيد جدا)، فيما حصل الباقون على تقدير ((جيد جدا))، وهذا وإن كان غير مقبول إجرائياً، لكنه يزيل أسباب الصدام بين المسؤول والموظفين، ويحد من النقاش الحاد والتذمر الذي يعقب الإعلان عن نتائج التقييم الوظيفي".
وهناك أصوات دعت إلى عدم استخدام الترتيب الإجباري، وتطالب بالتوافق على وضع الأهداف الذكية، واستخدام القياس المنطقي الدوري دون قيود، وإعطاء الموظف حقه في التقييم.
ويُمنح النظام الموظف الحق في التظلم في حال حصل على تقييم، يرى أنه هضم حقه، وفي هذه الحالة، يلزم تدخل المسؤول الأعلى، مع ممثل الموارد البشرية لدراسة التظلم، ولكن يجب أن يثبت الموظف عمليا (وعلميا إن أمكن) أن هناك ما يستدعي المراجعة.
asf:
عدد الموظفين السعوديين في القطاعين العام والخاص= 3.921.321
عدد الموظفين المستقيلين= 55.851
أبرز معايير تقييم الأداء السنوي للموظف:
- الأداء المهني طيلة شهور العام
- الجودة
- سرعة الإنجاز
- حجم الأداء
- المعيار السلوكي
- معيار القيادة

MENAFN18012024000089011017ID1107741056

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