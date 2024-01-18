Friday, 19 January 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق النقد الدولي يشيد بجهود موريتانيا في دعم الطبقات الفقيرة

1/18/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أشاد الدكتور جهاد أزعور مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمشرف على عمل صندوق النقد الدولي في شمال إفريقيا بجهود الحكومة الموريتانية في دعم الفقراء.

وأضاف المسؤول الدولي -في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الخميس في نواكشوط بعد مباحثات مع حمود ولد امحمد المندوب الموريتاني للتضامن ومكافحة الإقصاء- أن مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة الموريتانية كلها تصب في صالح الحماية الاجتماعية، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها موريتانيا لتوفير الحماية الاجتماعية لصالح الفئات الهشة، والتي تجسد بقوة أنبل قيم التضامن الاجتماعي لصالح الفئات المستهدفة.

موضوعات متعلقة ارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث

وبحث المندوب الموريتاني مع بعثة من صندوق النقد برئاسة جهاد أزعور، مجالات التعاون القائم بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107741055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث