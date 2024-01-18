صندوق النقد الدولي يشيد بجهود موريتانيا في دعم الطبقات الفقيرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أشاد الدكتور جهاد أزعور مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمشرف على عمل صندوق النقد الدولي في شمال إفريقيا بجهود الحكومة الموريتانية في دعم الفقراء.
وأضاف المسؤول الدولي -في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الخميس في نواكشوط بعد مباحثات مع حمود ولد امحمد المندوب الموريتاني للتضامن ومكافحة الإقصاء- أن مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة الموريتانية كلها تصب في صالح الحماية الاجتماعية، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها موريتانيا لتوفير الحماية الاجتماعية لصالح الفئات الهشة، والتي تجسد بقوة أنبل قيم التضامن الاجتماعي لصالح الفئات المستهدفة.
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وبحث المندوب الموريتاني مع بعثة من صندوق النقد برئاسة جهاد أزعور، مجالات التعاون القائم بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741055
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