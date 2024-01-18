صندوق النقد الدولي يشيد بجهود موريتانيا في دعم الطبقات الفقيرة

MENAFN - Al-Borsa News) أشاد الدكتور جهاد أزعور مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمشرف على عمل صندوق النقد الدولي في شمال إفريقيا بجهود الحكومة الموريتانية في دعم الفقراء.

وأضاف المسؤول الدولي -في تصريحات للصحفيين مساء اليوم الخميس في نواكشوط بعد مباحثات مع حمود ولد امحمد المندوب الموريتاني للتضامن ومكافحة الإقصاء- أن مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة الموريتانية كلها تصب في صالح الحماية الاجتماعية، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها موريتانيا لتوفير الحماية الاجتماعية لصالح الفئات الهشة، والتي تجسد بقوة أنبل قيم التضامن الاجتماعي لصالح الفئات المستهدفة.

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وبحث المندوب الموريتاني مع بعثة من صندوق النقد برئاسة جهاد أزعور، مجالات التعاون القائم بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

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