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ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية للمرة الأولى هذا الأسبوع

1/18/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الصراع في الشرق الأوسط، بالرغم من صدور بيانات اقتصادية، أظهرت قوة سوق العمل الأمريكي.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.75% أو 15.1 دولار عند 2021.6 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2024 دولار خلال الجلسة، لتتعافى من إغلاق الأمس عند أدنى مستوى في نحو 5 أسابيع.

موضوعات متعلقة ارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث

فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 103.55 نقطة، بعدما تراجع إلى 103.15 نقطة.

ويتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا“رافائيل بوستيك” أن يبدأ صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من هذا العام، قائلاً إن التضخم في طريقه للعودة إلى مستهدف البنك المركزي الأمريكي عند 2%.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 16 ألف طلب إلى 187 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من يناير، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 24 سبتمبر من عام 2022، خلافًا للتوقعات التي رجحت زيادته إلى 206 آلاف.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107741054

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