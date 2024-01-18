ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية للمرة الأولى هذا الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الصراع في الشرق الأوسط، بالرغم من صدور بيانات اقتصادية، أظهرت قوة سوق العمل الأمريكي.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.75% أو 15.1 دولار عند 2021.6 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2024 دولار خلال الجلسة، لتتعافى من إغلاق الأمس عند أدنى مستوى في نحو 5 أسابيع.
موضوعات متعلقة
ارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث
فيما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 103.55 نقطة، بعدما تراجع إلى 103.15 نقطة.
ويتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا“رافائيل بوستيك” أن يبدأ صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من هذا العام، قائلاً إن التضخم في طريقه للعودة إلى مستهدف البنك المركزي الأمريكي عند 2%.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 16 ألف طلب إلى 187 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من يناير، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 24 سبتمبر من عام 2022، خلافًا للتوقعات التي رجحت زيادته إلى 206 آلاف.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741054
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.