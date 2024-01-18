انخفاض عائدات روسيا من تصدير النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالنفط يعزز مكاسبه عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 79 دولارًا إيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني مصر ومالطا تعززان التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة

انخفضت عائدات موسكو من تصدير النفط في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، بسبب تراجع أسعار الخام التي عوضت ارتفاع الصادرات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الخميس، إن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم حقق عائدات قدرها 14.4 مليار دولار من تصدير الخام ومنتجاته المكررة في ديسمبر، بانخفاض نحو 9% عن الشهر السابق.

وأضافت أن الخصومات على أسعار النفط الروسي زادت، مع انخفاض أسعار الخامات القياسية، ونتيجة لذلك، تراجعت الإيرادات رغم زيادة صادرات النفط إلى 7.8 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

وتظهر بيانات الوكالة أن سعر خام“الأورال” الروسي انخفض الشهر الماضي بنحو 10 دولارات للبرميل، متراجعًا إلى ما دون الحد الأقصى الذي حددته دول مجموعة السبع عند 60 دولارًا.

ومع ذلك، قالت الوكالة إن الخصومات السعرية مقارنة بالخامات القياسية تشكل نحو ثلث انخفاض سعر خام“الأورال”، في حين أن باقي الانخفاض نتج عن تراجع أسعار النفط العالمية بشكل عام.

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