انخفاض عائدات روسيا من تصدير النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

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انخفضت عائدات موسكو من تصدير النفط في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، بسبب تراجع أسعار الخام التي عوضت ارتفاع الصادرات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الخميس، إن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم حقق عائدات قدرها 14.4 مليار دولار من تصدير الخام ومنتجاته المكررة في ديسمبر، بانخفاض نحو 9% عن الشهر السابق.
وأضافت أن الخصومات على أسعار النفط الروسي زادت، مع انخفاض أسعار الخامات القياسية، ونتيجة لذلك، تراجعت الإيرادات رغم زيادة صادرات النفط إلى 7.8 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ مارس.
وتظهر بيانات الوكالة أن سعر خام“الأورال” الروسي انخفض الشهر الماضي بنحو 10 دولارات للبرميل، متراجعًا إلى ما دون الحد الأقصى الذي حددته دول مجموعة السبع عند 60 دولارًا.
ومع ذلك، قالت الوكالة إن الخصومات السعرية مقارنة بالخامات القياسية تشكل نحو ثلث انخفاض سعر خام“الأورال”، في حين أن باقي الانخفاض نتج عن تراجع أسعار النفط العالمية بشكل عام.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741053
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