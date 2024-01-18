Friday, 19 January 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض عائدات روسيا من تصدير النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

1/18/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة النفط يعزز مكاسبه عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 79 دولارًا إيطاليا تعتزم بيع حصة في شركة إيني مصر ومالطا تعززان التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة

انخفضت عائدات موسكو من تصدير النفط في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، بسبب تراجع أسعار الخام التي عوضت ارتفاع الصادرات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الخميس، إن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم حقق عائدات قدرها 14.4 مليار دولار من تصدير الخام ومنتجاته المكررة في ديسمبر، بانخفاض نحو 9% عن الشهر السابق.

وأضافت أن الخصومات على أسعار النفط الروسي زادت، مع انخفاض أسعار الخامات القياسية، ونتيجة لذلك، تراجعت الإيرادات رغم زيادة صادرات النفط إلى 7.8 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

وتظهر بيانات الوكالة أن سعر خام“الأورال” الروسي انخفض الشهر الماضي بنحو 10 دولارات للبرميل، متراجعًا إلى ما دون الحد الأقصى الذي حددته دول مجموعة السبع عند 60 دولارًا.

ومع ذلك، قالت الوكالة إن الخصومات السعرية مقارنة بالخامات القياسية تشكل نحو ثلث انخفاض سعر خام“الأورال”، في حين أن باقي الانخفاض نتج عن تراجع أسعار النفط العالمية بشكل عام.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107741053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث