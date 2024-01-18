انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأول مرة هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون البنزين والمقطرات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أن مخزونات النفط انخفضت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 600 ألف برميل.

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وخلال الأسبوع، أضافت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 3.1 مليون برميل، فيما ارتفع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 2.4 مليون برميل.

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