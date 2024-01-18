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انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأول مرة هذا العام

1/18/2024 11:17:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون البنزين والمقطرات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أن مخزونات النفط انخفضت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 600 ألف برميل.

موضوعات متعلقة ارتفاع سهم بوينج بأكثر من 4% بعد تلقيها طلبية لتوريد 150 طائرة مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى مارس عضو بالفيدرالي يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث

وخلال الأسبوع، أضافت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 3.1 مليون برميل، فيما ارتفع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 2.4 مليون برميل.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107741052

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