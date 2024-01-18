انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة لأول مرة هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون البنزين والمقطرات.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أن مخزونات النفط انخفضت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر يناير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 600 ألف برميل.
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وخلال الأسبوع، أضافت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 3.1 مليون برميل، فيما ارتفع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 2.4 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107741052
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